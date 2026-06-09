Εθνική Νέων: Nίκησε με 4-2 το Καζακστάν και πήρε την πρόκριση

Παρότι αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες και βρέθηκε στο «χείλος» του υποβιβασμού, η εθνική μας ομάδα Κ19 κατάφερε να βελτιώσει την παρουσία της και να εξασφαλίσει την παραμονή στη League A του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, με τη σημερινή της νίκη 4-2 επί του Καζακστάν στην Τούμπα.

Οι παίκτες του Βασίλη Παπαδάκη κρατούσαν τα καλύτερα για το τέλος, αφού μετά την ήττα (1-0) από τη Σερβία στην πρεμιέρα, έπρεπε οπωσδήποτε να πάρουν έναν βαθμό εναντίον της Πορτογαλίας, η οποία στελεχώνεται από παίκτες που κακτέκτησαν τον Παγκόσμιο και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ως Κ17.

Τα κατάφερε (0-0) και σήμερα έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με τη νίκη επί των Καζάκων.

Οι ποδοσφαιριστές του Βασίλη Παπαδάκη άνοιξαν το σκορ στο 32ο λεπτό, όταν ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, Παύλος Καινουργιάκης, με εκτέλεση φάουλ βρήκε τον Αβραμούλη και ο αμυντικός της Εθνικής με κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι σημείωσε το πρώτο γκολ της Εθνικής στο τουρνουά.Tο 2-0 έγραψε ο αρχηγός Μπέρδος με φανταστική ατομική ενέργεια στο 41΄, ο Αρετής πέτυχε το τρίτο ελληνικό γκολ στο 50΄ και ο Μπέρδος το τέταρτο στο 52΄. Ακολούθησαν τα δύο γκλολ του Καζακστάν, με εκπληκτικό βολ πλανέ του Μπεκμπολάτ στο 77΄ και σουτ του Σμάκοφ στο 84΄.

Στο άλλο ματς του ομίλου η Πορτογαλία επικράτησε 1-0 της Σερβίας στο Καυτανζόγλειο στάδιο, με τις δύο ομάδες να ακολουθούν αντίθετες πορείες στη συνέχεια των προκριματικών. Οι Ίβηρες προκρίθηκαν στην επόμενη φάση από την 1η θέση με 5 βαθμούς, ενώ οι Σέρβοι κατέλαβαν την 4η θέση του ομίλου (3 βαθμοί) και υποβιβάστηκαν στη League B.

Χρόνο συμμετοχής πήραν δύο από τους τρεις ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ που κλήθηκαν. Βασικός (και με ασίστ) ο Παύλος Καινουργιάκης, ενώ πέρασε ως αλλαγή (στο 59ο λεπτό) ο Θάνος Σιτμαλίδης. Στον αντίποδα, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Μάνος Χνάρης.

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ (Τιμούρ Κασίμοφ): Μπούτς, Καλικούλοφ, Μαμέντοφ, Κενεσμπέκοφ, Καλίγιεφ (57' Μουσαγίποφ), Πέτρικ, Ισμαγκούλοφ, Νουρμπολάτ (46' Καγκαζμπάγιεφ), Νούργκαλι (46' Κεριμκχάν), Μπεκμπολάτ, Τολεκχάν (57' Σμάκοφ).

ΕΛΛΑΣ (Βασίλης Παπαδάκης): Κριαράς, Καινουργιάκης, Αβραμούλης, Αυγητίδης, Κυριαζίδης, Καπέλλας (86' Τουρσουνίδης), Γκιόκα, Χριστόπουλος (66' Θεοχάρης), Ιωάννου (59' Σιτμαλίδης), Τσιόκος (46' Αρετής), Μπέρδος (66' Βενέτης).