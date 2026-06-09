Αγρότες: Επαγγελματίες πλέον όσοι δουλεύουν σεζόν και συνταξιούχοι

Συγκεκριμένα, δεν θα προσμετρώνται πλέον στο εξωγεωργικό εισόδημα για τις ανάγκες ορισμού ενός αγρότη ως «κατ' επάγγελμα», συντάξεις ΕΦΚΑ και αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων, σύμφωνα με τροποποιητική ΚΥΑ.

Έτσι με αυτόν τον τρόπο για παράδειγμα:

-Πρώτον, θα ορίζονται κατ' επάγγελμα αγρότες και όσοι κάνουν μεροκάματα σε μεταποιητικές επιχειρήσεις (σεζόν), ώστε να λαμβάνουν τις αποζημιώσεις στο 100% και όχι στο 50% όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις.

-Δεύτερον, οι συνταξιούχοι αγρότες πλέον θα μπορούν θεωρητικά να λαμβάνουν και αυτοί επιστροφές ΕΦΚ πετρελαίου, καθώς η σύνταξη δεν προσμετράται στο συνολικό τους εισόδημα για να χάνουν τον ορισμό του «κατ' επάγγελμα».

-Τρίτον, οι Νέοι Αγρότες δεσμεύονται για την απόκτηση της ιδιότητας του «επαγγελματία αγρότη» εντός 2 ετών από την ένταξη και διατήρησή της για 4 έτη μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου. Με αυτή την τροποποιητική διάταξη, θα μπορούν να δουλεύουν σε ορισμένες επιχειρήσεις εποχιακά, χωρίς να κινδυνεύουν να τεθούν εκτός προγράμματος





Αναλυτικά η τροποποίηση (δείτε εδώ) αναφέρει:

Άρθρο 1 Το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 134430/2011 (Β’ 392) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 Στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό εισόδημα του άρθρου 2 της απόφασης αυτής, δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα:

α) Εισόδημα από κεφάλαιο (ήτοι εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία).

β) Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ήτοι εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων).

γ) Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

δ) Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη Αγροτικών ή Γυναικείων Συνεταιρισμών, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

ε) Συντάξεις ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και συντάξεις λόγω θανάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ.

στ) Αντιμισθίες, έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων και αρχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.

ζ) Επιδόματα ανεργίας, τέκνων, διατροφής τέκνων, το κοινωνικό μέρισμα, το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες, καθώς επίσης το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης/αναζήτησης εργασίας που καταβάλλεται σε ανέργους, στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής (παρ. 5, άρθρο 30, ν. 4144/2013) και η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας μη μισθωτών (άρθρο 151, ν. 5078/2023).

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