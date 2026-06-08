Αγρότες: Ανοίγει μέσα στην εβδομάδα η πλατφόρμα για επιδότηση 15% στα λιπάσματα

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το μέτρο ενίσχυσης των αγροτών για την προμήθεια λιπασμάτων, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων να αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθεί έως το τέλος της εβδομάδας, δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες αγρότες να διεκδικήσουν επιστροφή ίση με το 15% της δαπάνης που πραγματοποίησαν για αγορά λιπασμάτων. Η οικονομική ενίσχυση θα καλύπτει και δαπάνες που έχουν ήδη γίνει, καθώς θα εφαρμοστεί αναδρομικά.

Η παρέμβαση της Πολιτείας αποφασίστηκε προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις από το αυξημένο κόστος παραγωγής που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η ένταση στην περιοχή και οι δυσκολίες στις εμπορικές μεταφορές μέσω του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ οδήγησαν σε σημαντικές ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες, με την ουρία να συγκαταλέγεται στα λιπάσματα που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών.

Το μέτρο θα αφορά αγορές που πραγματοποιήθηκαν από τις 15 Μαρτίου και μετά, ενώ θα καλύπτει και τις προμήθειες που θα γίνουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για την καταβολή της ενίσχυσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τα παραστατικά αγοράς στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διασταυρώσεων και ελέγχων, το ποσό της επιδότησης θα πιστώνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο.

Ενδεικτικά, παραγωγός που έχει προχωρήσει σε αγορά λιπασμάτων συνολικής αξίας 500 ευρώ θα δικαιούται ενίσχυση ύψους 75 ευρώ, μειώνοντας έτσι μέρος του αυξημένου κόστους καλλιέργειας.

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