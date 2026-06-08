Φιλιππίνες: Υποθαλάσσιος σεισμός 7,8 ρίχτερ – Καταρρεύσεις κτιρίων – Κύματα τσουνάμι

Πολύ ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα Δευτέρα στον υποθαλάσσιο χώρο νότια από τις Φιλιππίνες, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), γεγονός που οδήγησε στην έκδοση έκτακτου προειδοποιητικού δελτίου για τον κίνδυνο τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 35 χιλιομέτρων στον υποθαλάσσιο χώρο ανοικτά της νήσου Μιντανάο, ανέφερε η πηγή αυτή.

🇵🇭 - Update: A strong earthquake struck off Mindanao, southern Philippines, at 7:37 a.m. on Monday, June 8 (local time).







Magnitude estimates diverge: Phivolcs (the Philippine agency) puts it at 7.0, USGS at 7.8, and GFZ/EMSC at 8.1–8.2 — preliminary figures that will likely be… pic.twitter.com/pN59cyVkGi — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 8, 2026

Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι (PTWC) ανέφερε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί τσουνάμι «μέσα στις επόμενες τρεις ώρες» και να πλήξει τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν, ως ακόμη και της Ιαπωνίας.

Κύματα τσουνάμι έχουν ήδη εντοπιστεί σε τρεις τοποθεσίες κατά μήκος των ακτών της Ινδονησίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας (BMKG).

Τα τρία σημεία είναι το Κέντι στην επαρχία Βόρειο Μαλούκου, το Ούλου Σιάου και το Μελονγκουάνε. Τα κύματα που ανιχνεύθηκαν κυμαίνονται από 0,09 έως 0,19 μέτρα.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερδινάνδος Μάρκος Τζούνιορ δήλωσε ότι «έδωσε εντολή σε όλες τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες να δράσουν άμεσα», προτρέποντας τους ανθρώπους να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.

Καταρρεύσεις κτιρίων



Η κυβερνητική Υπηρεσία Πληροφοριών των Φιλιππίνων ανέφερε ότι κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό στην πόλη Τζενεράλ Σάντος.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα υποκατάστημα της αλυσίδας φαστ φουντ Jollibee να καταρρέει.

Fuerte sismo impacta Filipinas







Un sismo de 7.8 grados azotó el país asiático y se activó la alerta de tsunami







Varios edificios colapsaron y aún se desconoce la cifra oficial de víctimas pic.twitter.com/7UNRkn4AXW — Revista ORA!! (@revistaORA) June 8, 2026

Ο Μπέντζι Αντσέτα, αρχηγός της αστυνομίας της πόλης Αλαμπέλ στο Σαρανγκάνι των Φιλιππίνων, δήλωσε ότι το κτίριο της αστυνομίας παρουσίασε κάποιες ρωγμές αμέσως μετά τον σεισμό, οι οποίες σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής έπαρσης της σημαίας, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο κ. Αντσέτα είπε ότι δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα, αλλά μερικοί άνθρωποι λιποθύμησαν.

🇵🇭 - Update — A strong earthquake struck off Sarangani, Mindanao, in the southern Philippines at 7:37 a.m. on Monday, June 8 (local time). Magnitude estimates diverge: the Philippine agency Phivolcs puts it at 7.0, while GFZ and EMSC estimate 8.1–8.2 — preliminary figures that… pic.twitter.com/hKOKDj5QIl — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 8, 2026

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