Τουρκική παρενόχληση δια ασυρμάτου στο αεροσκάφος του Δένδια - Κατευθυνόταν στην Κύπρο

Σε μια κίνηση που ξεπερνά τα όρια της πρόκλησης και φτάνει στο διπλωματικό επεισόδιο προχώρησε η Άγκυρα, καθώς το βράδυ της Κυριακής (7/6) η Τουρκία φέρεται να παρενόχλησε το στρατιωτικό αεροσκάφος, που μετέφερε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια στην Κύπρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο Πύργο Ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου.







Παράλληλα, από το ίδιο σημείο απογειώθηκαν δυο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δυο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων υπουργών, που κατευθύνονταν στην Κύπρο.

Όπως αναφέρει η κυπριακή ιστοσελίδα philenews, παρενοχλήθηκαν, επίσης, και κρατικά αεροσκάφη, που μετέφεραν υπουργούς Άμυνας κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της Γαλλίας και της Ολλανδίας.







Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο ενόψει του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Άμυνας) που θα φιλοξενηθεί στη Λευκωσία αύριο Δευτέρα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρόμοιες ενέργειες έγιναν από την κατοχική δύναμη, όπως πληροφορούμαστε και σε προηγούμενες άτυπες συναντήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, που φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι η κατοχική δύναμη προκαλεί με τη συμπεριφορά της την ώρα κατά την οποία επιδιώκει αναθέρμανση των ευρωτουρκικών σχέσεων ενώ σήμερα αρχίζει τις επαφές της στη Λευκωσία η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

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