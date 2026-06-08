Πραγματοποιούνται και πάλι οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Μονάχου

Στο αεροδρόμιο του Μονάχου πραγματοποιούνται εδώ και λίγη ώρα και πάλι κανονικά οι προγραμματισμένες πτήσεις, έπειτα από διακοπή της πτητικής λειτουργίας για τρεις ώρες λόγω υποψίας πυρκαγιάς στον πύργο ελέγχου.

Οι πτήσεις είχαν ανασταλεί και ο πύργος ελέγχου είχε εκκενωθεί από τις 20:33 (τοπική ώρα), όταν διαπιστώθηκε έντονη μυρωδιά καπνού στο κτήριο.

Η λειτουργία αποκαταστάθηκε στις 22:30 (τοπική ώρα). Την κατάσταση ερευνά ακόμη η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου, η οποία κάνει τώρα λόγο μόνο για μυρωδιά καπνού και όχι πλέον για πυρκαγιά, όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

Λόγω απουσίας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, δεν πραγματοποιούνταν απογειώσεις, ενώ πολλές πτήσεις εξετράπησαν για προσγείωση σε άλλα αεροδρόμια της Γερμανίας.

Το αεροδρόμιο του Μονάχου είναι το δεύτερο πιο πολυσύχναστο στη Γερμανία, μετά τη Φρανκφούρτη, και ένα από τα πιο πολυσύχναστα στην Ευρώπη.

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