Γεωργία - Ελλάδα 2-3, προκριματικά Παγκοσμίου: Αήττητη, "απόλυτη" και πανέτοιμη για τα playoffs του Μουντιάλ η Εθνική Γυναικών!

Η Εθνική Γυναικών έκλεισε τον 4ο όμιλο της League C που αποτελεί την α' προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τη νίκη 3-2 επί της Γεωργίας στην Τιφλίδα, πέτυχε το απόλυτο στους 4 αγώνες της, φυσικά τερμάτισε πρώτη στο γκρουπ και στις 18 Ιουνίου θα μάθει τον αντίπαλό της στον α' γύρο των play offs.

Η Εθνική Ομάδα προηγήθηκε μόλις στο 3', όταν η Παπαθεοδώρου με κάθετη πάσα με το εξωτερικό, βρήκε την Μπρούκσαιρ, η οποία μπήκε στην περιοχή, γύρισε στο σημείο του πέναλτι στην Χαλατσογιάννη και η διεθνής μέσος με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Γεωργία αντέδρασε άμεσα και μόλις στο 6' από εκτέλεση φάουλ της Μιτσκερασβίλι, η μπάλα βρήκε στην Θεοδωράκη και κατέληξε στα δίχτυα, ενώ ένα λεπτό αργότερα από σέντρα της Ραπάνη και την κακή απομάκρυνση της Καλατάντζε η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι της Γεωργίας.

Η Εθνική συνέχισε να πιέζει και στο 22' ξανά η Μπρουκσάιρ έκανε τη σέντρα, η γκολκίπερ Γκαμπούνια δεν κατάφερε να μπλοκάρει και η Μαρίνα Θεοδωράκη πήρε την "επαναφορά" και με δυνατό πλασέ από το πέναλτι σημείωσε το 2-1 για την Ελλάδα. Η διεθνής αμυντικός πανηγύρισε έντονα, πράγμα λογικό μετά την άτυχη στιγμή που είχε στο 6ο λεπτό. Από κει και έπειτα, το α' μέρος κύλησε με την Εθνική να έχει μεν την κατοχή και να προσπαθεί για το τρίτο γκολ, ωστόσο δεν υπήρξε σημαντική ευκαιρία για κάποια από τις δύο ομάδες.

Το δεύτερο ημίχρονο κύλησε περίπου στο ίδιο μοτίβο, με την Ελλάδα να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς όμως να δημιουργεί τη μεγάλη ευκαιρία, αλλά αυτό μέχρι το 60', όταν η Μπρουκσάιρ ελίχθηκε από αριστερά και αφού ελευθερώθηκε με ωραίες ντρίμπλες, με σέντρα -σουτ αιφνιδίασε την Γεωργική γκολκίπερ για το 3-1 της Εθνικής.

Ωστόσο για δεύτερη φορά στο ματς η Εθνική δέχθηκε γκολ σχεδόν αμέσως μετά την επίτευξη του δικού της τέρματος. Στο 63', μια σέντρα που απέκρουσε με κεφαλιά η Μάρκου βρήκε στην Μπράμε και κατέληξε στα δίχτυα της Γιαννακούλη.

Στη συνέχεια και ως τη λήξη του το παιχνίδι είχε δύο σημαντικές φάσεις, ένα τετ α τετ της Γεωργίας με την Σουχασβίλι στο 76' που έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ και τρία λεπτά αργότερα μία προσπάθεια της Μπρουκσάιρ παρόμοια με το γκολ που πέτυχε νωρίτερα, δηλαδή σέντρα -σουτ από αριστερά, όμως αυτή τη φορά η μπάλα βρήκε στο κάθετο δοκάρι.

Η Εθνική πέτυχε την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες, έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τον όμιλο και τώρα έχει μπροστά της τον α' γύρο των play offs, σε διπλά παιχνίδια τον Οκτώβριο. Ο αντίπαλος θα γίνει γνωστός από την κλήρωση της UEFA στις 18 Ιονίου.

Με την Εθνική ομάδα αγωνίστηκε στην βασική 11άδα η Ηρακλειώτισσα Μαριάννα Ραπάνη και είχε εξαιρετική παρουσία στο παιχνίδι.

Γεωργία (Ίρις Άντμαν): Γκαμπούνια, Μπουκρικίντζε, Καλαντάντζε, Κβιρκβάλα, Τσκαρτισβίλι (88' Κάνκια), Ντανιέλα, Μετονίντζε (76' Πασικασβίλι), Μπέμπια (76' Μπερίντζε), Αμπάλια (46' Ναρσία), Μτσκερασβίλι (88' Καπανάντζε), Σουλασβίλι.

Ελλάδα (Βασίλειος Σπέρτος): Γιαννακούλη, Μάρκου, Θεοδωράκη, Παπαδοπούλου (61' Πατερνά), Γιαννακά, Παπαθεοδώρου, Μωραΐτου (81' Σαΐχ), Χαλατσογιάννη (46' Μπράμε), Μπρούκσαϊρ, Πούλιου (81' Τζούρτζεβιτς), Ραπάνη (61' Κόγγουλη).