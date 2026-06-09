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Δήμος Ηρακλείου - Δήμος Μαλεβιζίου: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους 62 Μάρτυρες
62 μάρτυρες
clock 13:35 | 09/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου θα τιμήσουν την μνήμη των 62 Μαρτύρων που εκτελέστηκαν από τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής πριν από 84 χρόνια.

Το Αρχιερατικό Μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων στην Αμμουδάρα Γαζίου την Κυριακή 14 Ιουνίου 2025 στις 11.00π.μ..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Ώρα 11:00 π.μ.: Επιμνημόσυνη δέηση

Ομιλία: από τον κ. Γιώργο Τσερεβελάκη, Φιλόλογο – Ιστορικό

Προσκλητήριο νεκρών

Κατάθεση στεφάνων

Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών

Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

Λήξη Τελετής

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