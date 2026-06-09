Κυκλοφοριακό έμφραγμα στο Γιόφυρο - Σβηστά φανάρια, απίστευτη ταλαιπωρία

Οξύ το κυκλοφοριακό πρόβλημα που επικρατεί στον κόμβο του Γιόφυρου στο Ηράκλειο, καθώς για μία ακόμα φορά οι φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούν.

Αγανακτισμένοι οδηγοί καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη, μεταφέροντας μία εικόνα απόλυτου χάους, σε μία συγκυρία όπου ο οδικός άξονας είναι επιβαρυμένος λόγο και της μεταφοράς των παιδιών στα σχολεία.

Τα χαλασμένα ή προβληματικά φανάρια προκαλούν συνθήκες κυκλοφοριακού χάους δημιουργώντας συχνά καθυστερήσεις, με τους αρμόδιους να μην έχουν προχωρήσει στην αποκατάσταση της βλάβης.

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