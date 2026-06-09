Κρήτη: "Φωτιές" στη βουλή για το Μεταναστευτικό - Αντιδράσεις για τη φράση Βορίδη "Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα;"

Η συζήτηση για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 9 Ιουνίου 2026, πυροδότησε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση

με επίκεντρο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη

και τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας

στο νησί.

Πλεύρης: Ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του».

“Η Κρήτη – είπε ο υπουργός- είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, σημειώνοντας ότι το πρώτο 5μηνο του έτους υπήρξαν 5.500 αφίξεις στο νησί.



Το βασικό πρόβλημα σε ροές σήμερα, είπε ο υπουργός, είναι στην Κρήτη χωρίς να έχουμε φτάσει και πάλι στα επίπεδα άλλων χωρών. Ανέφερε ότι έχει ζητήσει από το Ηράκλειο τη διάθεση 7 σημείων για τη δημιουργία μια προσωρινής δομής και όλα έχουν απορριφθεί σε αντίθεση με τη συνεργασία που υπήρξε με τα Χανιά.

Ξεκαθάρισε πάντως και δεσμεύτηκε εάν και η τελευταία πρόταση που έχει κάνει για τη δημιουργία δομής στο παλαιό ΚΤΕΟ του Ηρακλείου απορριφθεί «ως υπουργός δεν θα αφήσω αυτή η διαχείριση να γίνεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου στην κορυφή της καλοκαιρινής περιόδου, ούτε θα μεταφέρω τον κόσμο από το Ηράκλειο στα Χανιά» και προσέθεσε ότι ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για να υπάρχει ειδικό πλοίο για τη μεταφορά των μεταναστών από την Κρήτη. Δεν μπορεί, είπε ο υπουργός, «όλη η χώρα να συμβάλει με τα κέντρα και τις δομές -που έχουν ακόμα και δύο νησιά όπως η Κω και η Λέρος- και το Ηράκλειο να αρνείται μια προσωρινή δομή στο Ηράκλειο. Ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του».

Το ρητορικό ερώτημα Βορίδη που άναψε φωτιές

Η ένταση κλιμακώθηκε κατακόρυφα μετά την τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορίδη

. Αναφερόμενος στις αυξανόμενες πιέσεις στα νότια της Κρήτης, ο κ. Βορίδης έθεσε ένα ρητορικό ερώτημα προς την Αντιπολίτευση αναφορικά με τη διαχείριση των σκαφών στη θάλασσα:

«Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε;»

Η συγκεκριμένη αποστροφή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ κ.α.), τα οποία κατηγόρησαν την κυβέρνηση για απάνθρωπη ρητορική. Από την πλευρά της πλειοψηφίας, ο Δημήτρης Καιρίδης και άλλοι βουλευτές υποστήριξαν πως η φράση αποτελούσε ένα θεωρητικό δίλημμα για τα όρια της φύλαξης των συνόρων και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου (Σύμβαση της Γενεύης).

Η πίεση στην Κρήτη και οι αντιδράσεις των βουλευτών

Η Κρήτη αποτελεί αυτή τη στιγμή το κύριο σημείο που δέχεται έντονη μεταναστευτική πίεση, παρά τη συνολική μείωση των ροών στην επικράτεια κατά 31% το 2026. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε έντονη αντιπαράθεση:

Κριτική από βουλευτές της Κρήτης:

Βουλευτές της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν σφοδρή κριτική στο Υπουργείο Μετανάστευσης για «σπασμωδικές κινήσεις», παντελή έλλειψη διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και μυστικότητα γύρω από τον σχεδιασμό της νέας δομής (με έντονες αντιδράσεις για περιοχές όπως οι Μαλάδες Ηρακλείου).

Η θέση της κυβέρνησης:

Η βουλευτής Χανίων της ΝΔ, Σέβη Βολουδάκη, καθώς και άλλοι κυβερνητικοί βουλευτές (όπως ο Θάνος Πλεύρης) υπεραμύνθηκαν του νέου νομοσχεδίου. Τόνισαν ότι εισάγει μια ολιστική μεταρρύθμιση στο άσυλο, προσφέροντας τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση της κατάστασης και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επηρεάζονται άμεσα.

Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές





Στους 192 ανέρχονται τελικά οι αλλοδαποί που περισυνελέγησαν από αλιευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε μετά την ασφαλή μεταφορά τους στην ξηρά.



Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), έπειτα από τον εντοπισμό του αλιευτικού σκάφους από αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX.



Σε όλο αυτό το σκηνικό συνεχίζεται στο Ηράκλειο ο αναβρασμός σχετικά με τον σχεδιασμό για την χωροθέτηση Δομής προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ.



Την Τετάρτη στις 8.30 το πρωί θα γίνει μεγάλη διαμαρτυρία έξω από τις εγκαταστάσεις του στην περιοχή του Καρτερού.





Την Παρασκευή θα συγκληθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης για να δώσει απάντηση στο τελεσίγραφο των δύο εβδομάδων του υπουργού Θάνου Πλεύρη.





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