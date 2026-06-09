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Κρήτη - Μεταναστευτικό: Στο λιμάνι του Ηρακλείου 192 διασωθέντες με 6 μικρά παιδιά
μετανάστες
clock 17:49 | 09/06/2026
writer icon Επιμέλεια: Εύα Μαστρογιαννάκη

Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη για την υποδοχή 192 διασωθέντων ατόμων στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Οι παράτυποι μετανάστες που περισυνελέγησαν από τα νότια παράλια της Π.Ε Ηρακλείου μετά από ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αναμένονται στο λιμάνι περίπου στις 20:00 το βράδυ.

Κινητοποίηση για την υποδοχή και τις πρώτες βοήθειες

Οι τοπικές αρχές και οι υγειονομικοί φορείς της Κρήτης έχουν τεθεί σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας για την παροχή της απαραίτητης φροντίδας. Ανάμεσα στους 192 επιβαίνοντες βρίσκονται 7 γυναίκες και 6 μικρά παιδιά

, ηλικίας από ενός έως 8 ετών, γεγονός που καθιστά την άμεση ιατρική και ανθρωπιστική συνδρομή ακόμη πιο επιτακτική.

Μέριμνα για την προσωρινή φιλοξενία

Οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές έχουν ενεργοποιήσει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας για την διαμονή και την υποστήριξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα των μητέρων και των ανήλικων παιδιών.

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