Ηράκλειο: "Τα Ξωτικά των Ευκαλύπτων" ξεσηκώνονται για την εγκατάλειψη του πάρκου στο Μαρτινέγκο (εικόνες)

Σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης, που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, έχει περιέλθει ο ιστορικός Γεωπονικός Κήπος του Ηρακλείου. Η υποβάθμιση της ζώνης πρασίνου, που εκτείνεται από το Κομμένο Μπεντένι έως τον Προμαχώνα Μαρτινέγκο, προκάλεσε την έντονη και οργανωμένη αντίδραση των κατοίκων.

Με μια σκληρή ανοιχτή επιστολή-καταγγελία προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, η ομάδα πολιτών «Τα Ξωτικά των Ευκαλύπτων»

περιγράφει με μελανά χρώματα την τρέχουσα πραγματικότητα. Ένας χώρος που θα έπρεπε να αποτελεί πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού για την πόλη, έχει μεταμορφωθεί σε μια απροσπέλαστη «ζούγκλα».

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Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης

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Σύμφωνα με την καταγγελία των πολιτών, η οποία συνοδεύεται από αποκαλυπτικό φωτογραφικό υλικό, τα κυριότερα προβλήματα εστιάζονται στα εξής σημεία:

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Ανεξέλεγκτη βλάστηση:

Άγρια χόρτα και ζιζάνια έχουν καλύψει τα πάντα, κλείνοντας τα μονοπάτια.

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Άρρωστα δέντρα:

Οι ιστορικοί ευκάλυπτοι και η λοιπή δενδροστοιχία παραμένουν χωρίς καμία γεωπονική φροντίδα ή κλάδεμα.

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Εστίες μόλυνσης:

Σωροί από σκουπίδια, μπάζα και ξερά κλαδιά συνθέτουν ένα σκηνικό έντονης υποβάθμισης.

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Κίνδυνος πυρκαγιάς:

Η συσσώρευση καύσιμης ύλης μέσα στην τάφρο των τειχών αυξάνει κατακόρυφα τον ρίσκο ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών.

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Ζητούν άμεση παρέμβαση από τον Δήμο

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Οι κάτοικοι ξεκαθαρίζουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Απαιτούν από τη δημοτική αρχή να αναλάβει τις ευθύνες της προχωρώντας άμεσα σε:

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Καθαρισμό του χώρου από απορρίμματα και ξερά χόρτα.

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Εξειδικευμένη περιποίηση των ασθενών δέντρων από την Υπηρεσία Πρασίνου.

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Αποκατάσταση της προσβασιμότητας, ώστε το πάρκο να αποδοθεί ξανά ασφαλές στους περιπατητές και τις οικογένειες της πόλης.

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