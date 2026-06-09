Πολυτεχνείο Κρήτης: Επτά ακόμα Καθηγητές ξεπέρασαν τις 10.000 αναφορές στο ερευνητικό τους έργο σύμφωνα με το Google Scholar

Επτά ακόμα Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης ξεπέρασαν τις 10.000 αναφορές από άλλους ερευνητές στο ερευνητικό τους έργο, σύμφωνα με τo Google Scholar.



• Ο Ομότιμος Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης ξεπέρασε τις 10.000 αναφορές από άλλους ερευνητές στο ερευνητικό του έργο, σύμφωνα με τo Google Scholar, το οποίο κατά τον Ιούνιο του 2026 εμφανίζει 11.896 αναφορές (h-index: 49).







• Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Κουτρούλης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης ξεπέρασε τις 10.000 αναφορές από άλλους ερευνητές στο ερευνητικό του έργο, σύμφωνα με τo Google Scholar, το οποίο κατά τον Ιούνιο του 2026 εμφανίζει 11.578 αναφορές (h-index: 45).







• Ο Ομότιμος Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαΐτζάκης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης ξεπέρασε τις 10.000 αναφορές από άλλους ερευνητές στο ερευνητικό του έργο, σύμφωνα με τo Google Scholar, το οποίο κατά τον Ιούνιο του 2026 εμφανίζει 10.530 αναφορές (h-index: 34).







• Ο Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης ξεπέρασε τις 10.000 αναφορές από άλλους ερευνητές στο ερευνητικό του έργο, σύμφωνα με τo Google Scholar, το οποίο κατά τον Ιούνιο του 2026 εμφανίζει 10.234 αναφορές (h-index: 39).







• Ο Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης ξεπέρασε τις 10.000 αναφορές από άλλους ερευνητές στο ερευνητικό του έργο, σύμφωνα με τo Google Scholar, το οποίο κατά τον Ιούνιο του 2026 εμφανίζει 10.150 αναφορές (h-index: 52).







• Ο Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) και Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης ξεπέρασε τις 10.000 αναφορές από άλλους ερευνητές στο ερευνητικό του έργο, σύμφωνα με τo Google Scholar, το οποίο κατά τον Ιούνιο του 2026 εμφανίζει 10.056 αναφορές (h-index: 37).







• Ο Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης ξεπέρασε τις 10.000 αναφορές από άλλους ερευνητές στο ερευνητικό του έργο, σύμφωνα με τo Google Scholar, το οποίο κατά τον Ιούνιο του 2026 εμφανίζει 10.004 αναφορές (h-index: 38).

Είναι μία ιδιαίτερη επίδοση ακαδημαϊκής και ερευνητικής αναγνώρισης, η οποία έρχεται να συμπληρώσει αντίστοιχες επιδόσεις πολλών εν ενεργεία και αφυπηρετησάντων Καθηγητών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Με τις επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά το υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο που παράγει το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης.







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