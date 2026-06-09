Τροχαία δυστυχήματα σε Καστοριά και Φολέγανδρο - Νεκροί ένας 16χρονος και μία 71χρονη

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες σε τροχαία δυστυχήματα σε Καστοριά και Φολέγανδρο.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (9/6) στην Καστοριά, με αποτέλεσμα ένας έφηβος ηλικίας 16 ετών να χάσει τη ζωή του.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, κατά την δημόσια τηλεόραση, σε περιοχή κοντά στο δασάκι Μεσοποταμίας όταν το αγροτικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα (τέσσερις ανήλικοι και ένας ενήλικος), κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Η ανατροπή αποδείχθηκε μοιραία για έναν από τους επιβαίνοντες, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα και έχασε ακαριαία την ζωή του, φέροντας τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το αγροτικό όχημα οδηγούσε 17χρονος, χωρίς δίπλωμα οδήγησης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας, που ερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα.

Μία 71χρονη έσασε τη ζώ της στη Φολέγανδρο

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 71χρονη γυναίκα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Φολέγανδρο.



Όπως έγινε γνωστό, το όχημα που οδηγούσε η 71χρονη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τοιχίο και έπεσε σε χώρο στάθμευσης ύψους δύο περίπου μέτρων.



Η γυναίκα διακομίστηκε στο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Επιθέσεις λαγοκέφαλων σε παραλίες - Στον "πάγο" η επιδότηση για την αλίευση του επικίνδυνου ψαριού(βίντεο)

Ηράκλειο: Θύελλα αντιδράσεων για τη δομή στο παλιό ΚΤΕΟ - Το τελεσίγραφο Πλεύρη και η διαμαρτυρία στην Περιφέρεια