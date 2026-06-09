Ημερίδα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου: Ψηφιακή υπογραφή - Ένα νέο εργαλείο για τη σύγχρονη επιχείρηση

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων και της προώθησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή Προηγμένων και Απομακρυσμένων Ψηφιακών Υπογραφών για Επιχειρήσεις».

Η εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση επαγγελματιών και επιχειρήσεωνσχετικά με τις δυνατότητες, τα οφέλη και τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ασφαλή και αποτελεσματική μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή.

Αναλυτικά:

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου

προσφέρει δωρεάν ψηφιακή υπογραφή τριετούς διάρκειας

στα μέλη του, στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρηματικότητας» της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9 -Ηράκλειο, με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή Προηγμένων και Απομακρυσμένων Ψηφιακών Υπογραφών για Επιχειρήσεις».

Η ημερίδα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ).

Η δράση αφορά στη διάθεση 270.000 ψηφιακών υπογραφών σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, χωρίς ανάγκη χρήσης ειδικού εξοπλισμού (USB token), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.

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Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν:

• Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής για τις επιχειρήσεις.

• Η ασφάλεια και νομική ισχύς των ψηφιακών συναλλαγών.

• Η διαδικασία απόκτησης και ενεργοποίησης της υπηρεσίας.

• Τα στάδια υλοποίησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

• Παραδείγματα πρακτικής χρήσης στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

• Η εξοικονόμηση χρόνου και η μείωση λειτουργικού κόστους.

• Ο ρόλος των Επιμελητηρίων στην υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και διαδικτυακά, με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής επαγγελματιών και επιχειρήσεων, καθώς αφορά ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας.

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