Κρήτη: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 στις 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1) 1η υποχρεωτική αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας (ΟΠΔ) έτους 2026

2) 2η αναμόρφωση Π/Υ έτους 2026 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Ανάκληση της με αρ. 96/2026 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου)

3) Έγκριση της με αρ. 111/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με την «Ένταξη λογαριασμού του GR7501011190000000026181343 στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΣ portal και Χορήγηση εξουσιοδότησης στην Ειδική Ταμία του Δήμου»

4) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων, ελάχιστων αποστάσεων και όρων δραστηριοποίησης πωλητών υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανοδίου) σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4849/2021 και 5297/2026

5) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 3/2026 απόφασης Δ.Σ. Κοινότητας Βραχασίου σχετικά με ανεύρεση χώρου για την στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου Σισίου και Πολυχώρου

6)Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 174/2022 απόφασης του ΔΛΤΑΝ η οποία αφορά «έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Πίνακας Διάθεσης – Προσάρτημα) για τις διαχειριστικές περιόδους από 1/1/2018 – 31/12/2021

7) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 15/2025 απόφασης του ΔΛΤΑΝ η οποία αφορά «έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Πίνακας Διάθεσης – Προσάρτημα) για τις διαχειριστικές περιόδους από 1/1/2022 – 31/12/2022

8) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 16/2025 απόφασης του ΔΛΤΑΝ η οποία αφορά «έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Πίνακας Διάθεσης – Προσάρτημα) για τις διαχειριστικές περιόδους από 1/1/2023 – 31/12/2023

9) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 154/2025 απόφασης του ΔΛΤΑΝ η οποία αφορά «έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Πίνακας Διάθεσης – Προσάρτημα) για τις διαχειριστικές περιόδους από 1/1/2024 – 31/12/2024

10) Συζήτηση που αφορά την παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στο ΕΛΜΠΕΠΑ από υπαλλήλους του Δήμου Αγίου Νικολάου

11) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Δ/νσης Μελετών σχετικά με «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική (αγροτική) οδό με ΚΑΕΚ 32019ΕΚ00020, στη θέση «Πηγαϊδάκια» εκτός ορίων οικισμών της Κοινότητας Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας Γ. Σταυραντωνάκης Α.Ε., στο οποί πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια με χρήση τουριστικών εγκαταστάσεων (ξενοδοχείο)

12) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Δ/νσης Μελετών σχετικά με «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική (αγροτική) οδό με ΚΑΕΚ 32019ΕΚ00189, στη θέση «ΠΕΖΟΥΛΟΥΣ» εκτός ορίων οικισμών της Κοινότητας Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας ELOUNDA GREEN PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί ξενοδοχείο

13) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Δ/νσης Μελετών αναφορικά με «Υποβιβασμό στάθμης πεζοδρομίου» μπροστά από το ακίνητο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγ. Αντωνίου και Γ. Σεφέρη στην επέκταση του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 220

14) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τη διάθεση θέσεων μαθητείας Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ

15)Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 3/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου η οποία αφορά «Αίτημα γραφείου πρώην ΠΑΟΔΑΝ, σχετικά με την προσωρινή παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου, για την υλοποίηση του προγράμματος Άθληση για Όλους ΠΑγΟ – ΕαγΟ 2025-2026

16) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 2/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου η οποία αφορά «Αίτηση Λαογραφικού και Αναπτυξιακού Συλλόγου Κουναλίου ΄΄Οι Αγόροι΄΄σχετικά με την παραχώρηση των χώρων του παλιού Δημοτικού Σχολείου του χωριού, για την πραγματοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων τους»

17) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 4/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου η οποία αφορά «Αίτηση Ποδηλατικού Ομίλου Νεάπολης Λασιθίου ΄΄ΔΡΗΡΟΣ΄΄, σχετικά με την παραχώρηση του αύλειου χώρου του Π.ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης, για την εκμάθηση ποδηλασίας στους αθλητές του σωματείου, για το σχολικό έτος 2026»

18) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 24/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής που αφορά στην Σημειακή τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ Νεάπολης Δήμου Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 383/5-12-2012) όσον αφορά τη χρήση «Τουρισμός – Αναψυχή»

19) Ορισμός επιτροπής καταλληλόλητας για την αναζήτηση ακινήτων για τη δημιουργία δημοτικών χώρων ποικίλων χρήσεων με μίσθωσης στην Δ.Κ. Ελούντας (Αρ. Αποφ. Δ.Σ. 120/2024)

20) Έγκριση παράτασης μίσθωσης 6 ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου

21) Λήψη απόφασης περί έγκρισης καλοκαιρινής απασχόλησης μαθητών Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης (τόπος υλοποίησης και καθορισμός) και καθορισμός αντιτίμου συμμετοχής.

22) Συζήτηση – απόφαση επί αιτήματος Συλλόγου καθηγητών Ανώτατης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων και ΔΣ Φοιτητών ΑΣΤΕΚ για στήριξη της ΑΣΤΕΚ

23) Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης αντίθεσης στην εγκατάσταση ΑΠΕ σύμφωνα με τη με αρ. 60/2026 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

24) Συζήτηση - απόφαση για οικονομική ενίσχυση της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αγ. Νικολάου

25) Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού

26) Τροποποίηση της με αρ. 300/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «ορισμό Επιτροπών παραλαβής προμηθειών»

27) Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών

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