Σύσσωμη η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης στο μνημόσυνο του Νικήστρατου Γεμιστού

Συμπληρώνονται 40 ημέρες από την δολοφονία που "πάγωσε" την Κρήτη και όλη την Ελλάδα. Στις 5 Μαϊου το μεσημέρι ο 20χρονος Νικήστρατος Γεμιστός έπεφτε νεκρός στη Λεωφόρο Γ. Παπανδρέου της Αμμουδάρας, από τις σφαίρες του Κώστα Παρασύρη.

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 19:30 θα τελέσει Συνοδικό Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του εκλιπόντος.

Το τρισάγιο θα τελεστεί στον τάφο του άτυχου νέου, στο χωριό Χώνος Μυλοποτάμου, και το παρών θα δώσουν όλα τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

Η ανακοίνωση:

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ τήν συμπλήρωση σαράντα ἡμερῶν ἀπό τήν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ φονευθέντος Νικήστρατου Γεμιστοῦ, ἀνακοινώνει ὅτι τήν Παρασκευή 12 Ἰουνίου 2026, περί ὥρα 19:30’, θά τελέσει στόν τάφο του, στό χωριό Χῶνος τοῦ Μυλοποτάμου, Συνοδικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του, μέ τήν παρουσία ὅλων τῶν Μελῶν Της.

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