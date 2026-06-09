Κρήτη: Όλα έτοιμα για τον πρώτο ψεκασμό δακοκτονίας μετά τις 15 Ιουνίου

Όλα είναι έτοιμα από την Περιφέρεια Κρήτης να ξεκινήσει η φετινή δακοκτονία από τις 15 Ιουνίου και έπειτα σε όλο το νησί όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Τζεδάκης. Η Περιφέρεια Κρήτης όπως είπε έχει φάρμακα για δύο ψεκασμούς, έχει προχωρήσει στην ανάθεση σε εργολάβους της διαδικασίας και αναμένεται μέχρι τον Ιούλιο να έχει ολοκληρωθεί και ο τριετής διαγωνισμός που γίνεται πλέον από το υπουργείο και όχι από την Περιφέρεια για τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν για τους επόμενους ψεκασμούς και έχουν αναρτηθεί και οι παγίδες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης μιλώντας στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ανέφερε επίσης ότι η Περιφέρεια πιέζει ώστε να γίνουν φέτος 4 με 5 ψεκασμοί οι οποίοι θα παρακολουθούνται όπως κάθε χρόνο για την ορθή εκτέλεση από τους τομεάρχες ανά περιοχή, και τα GPS που θα υπάρχουν στα τρακτέρ. Παράλληλα εξήγησε ότι όπου δεν θα υπάρχει πρόσβαση για τα τρακτέρ ο ψεκασμός θα γίνεται με ψεκαστικό πλάτης. Η φετινή χρονιά, επεσήμανε είναι πολύ καλή και στην ανατολική Κρήτης λόγω βροχοπτώσεων και ο καρπός έχει δέσει οπότε αναμένεται μεγάλη παραγωγή.

Παράλληλα επεσήμανε ότι μαζί με το ΕΛΜΕΠΑ, το ΙΤΕ και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σχεδιάζεται ένα πειραματικό πρόγραμμα προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η δακοκτονία αλλά και να εξεταστούν άλλες μέθοδοι πιο φιλικές προς το περιβάλλον για την καταπολέμηση του δάκου που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το υπάρχον πρόγραμμα, να μειωθούν τα φάρμακα και ίσως και μαζική παγίδευση.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Επιθέσεις λαγοκέφαλων σε παραλίες - Στον "πάγο" η επιδότηση για την αλίευση του επικίνδυνου ψαριού(βίντεο)

Ηράκλειο: Θύελλα αντιδράσεων για τη δομή στο παλιό ΚΤΕΟ - Το τελεσίγραφο Πλεύρη και η διαμαρτυρία στην Περιφέρεια