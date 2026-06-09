Ηράκλειο: Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Ιουνίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ενδοδικαστικής επίλυσης διαφοράς.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, επί των οδών Κυβέλης Σεργίου και Σπάρτης, στο πλαίσιο του «Έργου διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ. Μεσαμπελιών», του Δήμου Ηρακλείου. 3. Εισήγηση για: α) Αποδοχή όρων της Πρόσκλησης «Δράσεις ΣΒΑΑ Δ. Ηρακλείου» του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027, β) Έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Ηρακλείου» (κωδ. ΟΠΣ 6056787) και γ) Έγκριση της σχετικής μελέτης.

4. Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.

5. Επικύρωση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου». 6. Εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών για τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια ειδών ένδυσης- υπόδησης και αμυντικού εξοπλισμού έτους 2026 του ένστολου προσωπικού της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.

7. Εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών για έγκριση της μελέτης και κατάρτισης των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου».

8. Εξέταση αιτήσεως εξωδικαστικής αποζημίωσης από φθορά προκληθείσα από μετακίνηση κάδου απορριμμάτων.

9. Εξέταση αιτήσεως εξωδικαστικής αποζημίωσης από φθορά προκληθείσα από μετακίνηση κάδου απορριμμάτων).

10. Εξέταση αιτήσεως εξωδικαστικής αποζημίωσης της λόγω φθοράς προκληθείσας από πτώση δέντρου.

11. Λήψη απόφασης εξωδικαστικής αποζημίωσης του το όχημα του οποίου υπέστη ζημία από μετακίνηση καροτσιού οδοκαθαριστή.

12. Εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού εξειδίκευσης δαπάνης για την υποχρέωση αδειοδότησης σχετικά με τη συνολική χρήση ηχογραφημένης μουσικής σε χώρους πολιτισμού, πολιτιστικές εκδηλώσεις για το έτος 2026, σε βάρος του ΑΛΕ: 015.2440501001 με τίτλο: «Δαπάνες πνευματικών δικαιωμάτων (διαδικτυακού

ραδιοφώνου, Δ.Η., δημοτικού κινηματογράφου, συναυλιών κλπ», για το ποσό των 3.348,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

13. Εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού εξειδίκευσης της δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες λειτουργίας διαδικτυακού ραδιοφώνου Δήμου Ηρακλείου (ραδιοφωνικό πρόγραμμα, ήχος κ.α.» για το έτος 2026, σε βάρος του ΑΛΕ: 015.2420989033 για το ποσό των 22.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 14. Εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού εξειδίκευσης δαπάνης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ για τον Α.Λ.Ε. 000.2420926001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων».

15. Εισήγηση της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας εξειδίκευσης δαπάνης για τον Α.Λ.Ε. 000.2420901001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (πλην αυτών που υπηρετούν με πάγια αμοιβή)».

16. Εισήγηση του Τμήματος ΤΑΠ-Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

17. Εισήγηση του Τμήματος ΤΑΠ-Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

18. Εισήγηση από το Τμήμα Προσόδων για διαγραφή προστίμου ΚΟΚ.

19. Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

20. Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή

ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

21. Εισήγηση - εξειδίκευση πίστωσης του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

22. Έγκριση κατ’ εξαίρεσης άδειας οδήγησης οχημάτων με χρονομίσθωση -LEASING - του Δήμου Ηρακλείου για τους υπάλληλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων και Συντήρησης & Αυτεπιστασίας, που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού. 23. Εισήγηση για παραχώρηση δύο θέσεων προσωρινής στάσης στο ξενοδοχείο «INFINITY CITY», ιδιοκτησίας «ΤΡΥΦΩΝ Α.Ε.», επί της οδού Αριάδνης αρ.9. 24. Εισήγηση για παραχώρηση ατομικής θέσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ροδαμάνθους αρ.11, στο κέντρο, προς εξυπηρέτηση της κας Α.Φ.

25. Εισήγηση για παραχώρηση ατομικής θέσης ΑΜΕΑ επί της οδού ́Ηρας αρ.1, στην περιοχή Πόρος, προς εξυπηρέτηση της κας Φ.Μ.

26. Εισήγηση για παραχώρηση ατομικής θέσης ΑΜΕΑ επί της οδού Καλλιπόλεως αρ.22, στο Ατσαλένιο, προς εξυπηρέτηση του κ. Α.Η.

27. Εισήγηση για παραχώρηση γενικής θέσης ΑΜΕΑ επί της οδού Πέτρου Αναγν. Φούμη αρ. 31, περιοχή «Δημητρίου-Μπεντεβή» προς εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής.

28. Αποδοχή δωρεάς χαρτιού καρδιογράφου από τον ΣΥΦΑΚ

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