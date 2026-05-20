Drone: Αυτή είναι η αντίστοιχη ελληνική λέξη που σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει

Η λέξη «drone» έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας, όμως ελάχιστοι γνωρίζουν ποια είναι η σωστή ελληνική ονομασία της.

Αν και οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τον αγγλικό όρο, στα ελληνικά το drone αποκαλείται επίσημα «Μη Επανδρωμένο Αερόχημα» ή πιο σύντομα ΜΕΑ.

Ο όρος αντιστοιχεί στο αγγλικό Unmanned Aerial Vehicle (UAV) και χρησιμοποιείται σε επίσημα έγγραφα, κανονισμούς πτήσεων και από τις αρμόδιες αρχές αεροπορίας.

Παράλληλα, συναντώνται και οι όροι UAS (Unmanned Aerial System) και RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), που περιγράφουν τα συστήματα τηλεκατευθυνόμενης πτήσης.

Τα drones, ανεξάρτητα από την ονομασία τους, έχουν ένα βασικό χαρακτηριστικό: πετούν χωρίς χειριστή στο εσωτερικό τους και λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε μέσω τηλεχειρισμού.

Από πού βγήκε η λέξη «drone»

Η αγγλική λέξη drone σημαίνει κυριολεκτικά «κηφήνας». Ωστόσο, χρησιμοποιείται και για να περιγράψει έναν συνεχόμενο, μονότονο βόμβο.

Από εκεί προέκυψε και η ονομασία των πρώτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς οι κινητήρες τους παρήγαγαν έναν έντονο και χαρακτηριστικό ήχο κατά την πτήση.

Με τα χρόνια, ο όρος καθιερώθηκε παγκοσμίως και τελικά πέρασε και στην καθημερινή γλώσσα.

Οι «δρόνοι» και η ελληνική εκδοχή της λέξης

Τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί και η εξελληνισμένη μορφή «δρόνοι», ώστε η λέξη να προσαρμοστεί καλύτερα στη δομή της ελληνικής γλώσσας.

Την πρόταση αυτή έχει υποστηρίξει ο γλωσσολόγος Νίκος Σαραντάκος, επισημαίνοντας ότι έτσι διατηρείται η αναγνωρισιμότητα του διεθνούς όρου χωρίς να χάνεται η ελληνική προσαρμογή.

