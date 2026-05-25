Ποιοι έρχονται στο Ηράκλειο με την Εθνική Ιταλίας

Γνωστή έγινε η αποστολή της Εθνικής Ιταλίας για το φιλικό παιχνίδι με την Ελλάδα, το οποίο θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η “σκουάντρα ατζούρα” βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης και ανανέωσης, καθώς στην αποστολή συμμετέχουν αρκετά νέα πρόσωπα και ποδοσφαιριστές από τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας.

Μάλιστα, σε πρώτο στάδιο υπήρξε σκέψη από ιταλικής πλευράς να ταξιδέψει στην Κρήτη η ομάδα Ελπίδων, ωστόσο αυτό το ενδεχόμενο δεν προχώρησε μετά και τις επαφές που έγιναν ανάμεσα στις δύο ομοσπονδίες, με την Ιταλία να αποφασίζει τελικά να κατέβει με κανονική εθνική ομάδα, έστω κι αν το ρόστερ θα έχει έντονο στοιχείο ανανέωσης.

Αναλυτικά η αποστολή της Ιταλίας:

Τερματοφύλακες



Νταφάρα, Ντοναρούμα, Παλμισάνι.

Αμυντικοί



Αχανόρ, Μπαρτεζάγκι, Κιαρόντια, Κομούτσο, Φαβασούλι, Μανέ, Παλέστρα, Ρετζιάνι.

Μέσοι



Νταγκάσο, Φατικάντι, Λιπάνι, Νντούρ, Πιζίλι, Βεντουρίνο.

Επιθετικοί



Καμάρντα, Κερουμπίνι, Εκχατόρ, Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο, Φίνι, Ινάτσιο, Κολεόσο.