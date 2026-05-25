Έρχεται τριπλή αύξηση επιτοκίων – Πως θα επηρεάσει τις δόσεις δανείων

Ανησυχία προκαλούν στις ευρωπαϊκές αγορές τα τελευταία μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (European Central Bank), καθώς ολοένα και περισσότεροι αναλυτές θεωρούν πιθανό ένα νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων μέσα στους επόμενους μήνες.

Παρότι η ΕΚΤ αποφεύγει να προαναγγείλει τις αποφάσεις της, οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών της και η επιμονή του πληθωρισμού οδηγούν τις αγορές στο συμπέρασμα ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν έχει ακόμη τελειώσει. Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, το σενάριο για έως και τρεις διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του χρόνου έχει πλέον επιστρέψει δυναμικά στο τραπέζι.

Ο πληθωρισμός ξαναφέρνει πίεση



Η νέα άνοδος στις τιμές της ενέργειας, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι αυξημένες πιέσεις στις υπηρεσίες κρατούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ. Αυτό σημαίνει ότι η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης ενδέχεται να συνεχίσει τη σφιχτή νομισματική πολιτική, ακόμη κι αν η ευρωπαϊκή οικονομία εμφανίζει σημάδια κόπωσης.

Αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις δεν αποκλιμακωθούν τους επόμενους μήνες.

Τι σημαίνει για δάνεια και καταθέσεις



Για τα ελληνικά νοικοκυριά, η προοπτική νέων αυξήσεων στα επιτόκια μεταφράζεται κυρίως σε ακριβότερο δανεισμό. Τα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο είναι εκείνα που επηρεάζονται περισσότερο, καθώς κάθε αύξηση της ΕΚΤ περνά σταδιακά στο κόστος εξυπηρέτησης των δανείων μέσω του Euribor.

Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες αναμένεται να αυξήσουν και τις αποδόσεις στις προθεσμιακές καταθέσεις, αν και συνήθως με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις αυξήσεις στα δάνεια.



Οικονομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι αν επιβεβαιωθεί το σενάριο για τρεις αυξήσεις, τότε:

οι δόσεις στεγαστικών δανείων θα αυξηθούν περαιτέρω,



η πρόσβαση σε νέο δανεισμό θα γίνει δυσκολότερη,



οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης,



ενώ πιθανές πιέσεις μπορεί να εμφανιστούν και στην κατανάλωση.



Επιφυλακτική η ΕΚΤ



Παρά τα σενάρια που κυκλοφορούν στις αγορές, η ΕΚΤ επιμένει ότι οι αποφάσεις της θα λαμβάνονται «συνεδρίαση με συνεδρίαση», ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα.

Ωστόσο, το μήνυμα που στέλνει πλέον η Φρανκφούρτη είναι σαφές: η σταθεροποίηση του πληθωρισμού παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει παρατεταμένη περίοδο υψηλών επιτοκίων για επιχειρήσεις και πολίτες.

Οι επόμενες συνεδριάσεις της ΕΚΤ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσουν όχι μόνο την πορεία του ευρώ και των αγορών, αλλά και την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ευρωπαίων δανειοληπτών.

