Super Cup ΑΕΚ - ΟΦΗ: Πιθανή πλέον η διεξαγωγή του τον Αύγουστο - Υποψήφια έδρα το Παγκρήτιο

Το Super Cup της σεζόν 2025/26 ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον Κυπελλούχο ΟΦΗ ενώ αρχικά φαινοταν ότι θα γίνει τον προσεχή Ιανουάριο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει και δεν αποκλείεται να αποτελέσει το πρώτο επίσημο ματς για τις δύο ομάδες, πριν ξεκινήσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Τόσο η ΑΕΚ, όσο και ο ΟΦΗ, έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τα Play Offs ευρωπαϊκής διοργάνωσης: του Champions League και του Europa League, αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει πως το πρώτο ματς στα προκριματικά θα είναι στις 18 ή 19 Αυγούστου για την ΑΕΚ και στις 20 του ίδιου μήνα για τον ΟΦΗ. Αυτά θα ήταν και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στη σεζόν, μιας και η «σέντρα» για το πρωτάθλημα έχει οριστεί για τις 22/08.

ΟΦΗ και ΑΕΚ βλέπουν θετικά το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, καθώς θα είναι κι ένα πολύ καλό crash test για το επίπεδο ετοιμότητάς τους, πριν «μπουν» στη νέα σεζόν.

Μάλιστα, ως πιο πιθανή ημερομηνία φαντάζει η 12η Αυγούστου ή κάποια ημέρα «γύρω» από αυτήν, περίπου μία εβδομάδα δηλαδή, πριν ξεκινήσουν τα προκριματικά για Champions League και Europa League.

Καθοριστικός παράγοντας, πάντως, θα είναι και η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, ειδικά στην περίπτωση που το Παγκρήτιο προκριθεί ξανά ως λύση, αφού θα υπάρξουν νέες εργασίες, αμέσως μετά το πέρας του φιλικού ματς της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου.

