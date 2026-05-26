Ηράκλειο: ΕΚΑΒ και Αστυνομία για να παραλάβουν ανήλικη σε κατάσταση μέθης

Αναστάτωση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή του Πόρου στο Ηράκλειο, όταν ανήλικη κοπέλα φέρεται να παρουσίασε έντονα συμπτώματα μέθης και χρειάστηκε η παρέμβαση του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα διασώστες του ΕΚΑΒ κλήθηκαν να παραλάβουν την 16χρονη η οποία φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ανήλικη παρουσίαζε επιθετική και έντονα ανήσυχη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διακομιδή της.
