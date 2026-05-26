ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: ΕΚΑΒ και Αστυνομία για να παραλάβουν ανήλικη σε κατάσταση μέθης
clock 07:20 | 26/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αναστάτωση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή του Πόρου στο Ηράκλειο, όταν ανήλικη κοπέλα φέρεται να παρουσίασε έντονα συμπτώματα μέθης και χρειάστηκε η παρέμβαση του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα διασώστες του ΕΚΑΒ κλήθηκαν να παραλάβουν την 16χρονη η οποία φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ανήλικη παρουσίαζε επιθετική και έντονα ανήσυχη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διακομιδή της.

Αλκοολ Ανηλικη Αστυνομία Εκαβ
