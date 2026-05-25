ΝΒΑ: Οι Σπερς διέλυσαν τους Θάντερ και ισοφάρισαν σε 2-2 τη σειρά των τελικών της Δύσης (βίντεο)

Οι Σπερς έβγαλαν αντίδραση μετά την ήττα στο Game 3 και συνέτριψαν με 103-82 τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο Σαν Αντόνιο, ισοφαρίζοντας σε 2-2 τη σειρά των τελικών της Δύσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, οκτώ ριμπάουντ, πέντε ασίστ, τρία μπλοκ και δύο κλεψίματα, παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα για τους γηπεδούχους.

Οι Σπερς μπήκαν εντυπωσιακά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν γρήγορα με 23-8, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα. Οι Θάντερ πλησίασαν στους πέντε πόντους λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όμως το Σαν Αντόνιο απάντησε άμεσα και πήγε στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά.

Η ομάδα του Τέξας συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο, «χτίζοντας» διαφορά άνω των 20 πόντων και μετατρέποντας το τελευταίο δωδεκάλεπτο σε τυπική διαδικασία.

Ο Ντέβιν Βασέλ πρόσθεσε 13 πόντους, ενώ ο Ντε'Ααρον Φοξ είχε 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και πέντε ασίστ χωρίς λάθος. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Στεφόν Κάστλ με 13 πόντους.

Οι Σπερς κυριάρχησαν αμυντικά, υποχρεώνοντας την Οκλαχόμα σε 20 λάθη και κρατώντας την μόλις στο 33% στα σουτ εντός πεδιάς και στο 6/33 από τα 7,25 μέτρα.

Για τους Θάντερ, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 19 πόντους με 6/15 σουτ, χωρίς όμως να βρει σημαντικές βοήθειες, καθώς κανένας άλλος παίκτης της ομάδας δεν ξεπέρασε τους 12 πόντους.

