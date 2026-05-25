Φιλιππίνες: Τραγωδία με νεκρούς και αγνοούμενους από κατάρρευση εννιαώροφου κτιρίου

Ένα εννιαόροφο κτήριο υπό ανέγερση κατέρρευσε ξαφνικά στις Φιλιππίνες, στην πόλη Άνχελες, για άγνωστο μέχρι τώρα λόγο, συμπαρασύροντας στο θάνατο τρεις ανθρώπους, οι οποίοι παρέμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες κάτω από τα συντρίμμια.

Η κατάρρευση σημειώθηκε την ώρα που στο εργοτάξιο βρίσκονταν δεκάδες εργάτες. Τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο στήνοντας μια γιγαντιαία επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης. Έχουν καταφέρει να ανασύρουν ζωντανά περισσότερα από 20 άτομα, ενώ την ίδια ώρα δίνουν μάχη με τον χρόνο να βρουν παγιδευμένους στα χαλάσματα.

Ένας πελάτης κοντινού ξενοδοχείου, υπήκοος Μαλαισίας, σκοτώθηκε, όταν τμήμα του ξενοδοχείου καταστράφηκε.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος στην περιοχή, η έρευνα γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με τα χέρια καθώς κάθε ξαφνική κίνηση θα μπορούσε «να θάψει» διασώστες που επιχειρούν. «Οι επιχειρήσεις διάσωσης όταν καταρρέει κτήριο είναι πολύ δύσκολες, διότι κάθε ξαφνική κίνηση που προκαλεί η μετακίνηση των διασωστών μας μπορεί να προκαλέσει μετακίνηση συντριμμιών συνθλίβοντας ανθρώπους από κάτω τους», επισήμανε.

Γι’ αυτό το λόγο, όπως λέει, τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν θερμικές κάμερες για να εντοπίσουν πιθανές ενδείξεις ζωής. «Αν δεν βρεθεί κανένας επιζών, βαριά μηχανήματα θα αρχίσουν να μετακινούν τα συντρίμμια για να ανασυρθούν τα πτώματα, είπε ακόμη η εκπρόσωπος χωρίς να διευκρινίσει το χρονοδιάγραμμα.

