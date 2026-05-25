ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 00:15
Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Ο λόγος που φόρεσε μαύρο νυφικό στον γάμο της
clock 11:00 | 25/05/2026
newsroom ekriti.gr

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ  και ο Μάθιου Μπρόντερικ μετρούν σχεδόν τρεις δεκαετίες κοινής ζωής, καθώς είναι παντρεμένοι από το 1997 και έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά. 

Όταν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ρωτήθηκε για το μυστικό του μακροχρόνιου γάμου της με τον Μάθιου Μπρόντερικ, απάντησε με ειλικρίνεια πως οι σχέσεις απαιτούν προσπάθεια και συνεχή επένδυση.

«Οι σχέσεις είναι δύσκολες. Πάντα ένιωθα ότι ήθελα να επενδύω περισσότερο σε αυτήν. Τον αγαπώ και πιστεύω ότι είναι υπέροχος. Είμαι σίγουρη πως κάποιες φορές τον ενοχλώ, όπως κι εκείνος ενοχλεί εμένα. Είμαι, όμως, πολύ περήφανη για τον άνθρωπο που είναι», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Πρόσφατα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ γιόρτασε την επέτειο του γάμου της με μια τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, αφιερωμένη στον σύζυγό της. Δημοσιεύοντας ένα προσωπικό μήνυμα, έγραψε: «19 Μαΐου 1997 – 19 Μαΐου 2026. 29 χρόνια. Και συνεχίζουμε. Στην υγειά σου, αγάπη μου. Με το αγαπημένο σου συγκρότημα να με συνοδεύει, καθώς σου τραγουδώ. Σε εμάς. Για πάντα νέοι. Φιλιά, η σύζυγός σου, Σάρα Τζέσικα».

