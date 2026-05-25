Γιαννακόπουλος: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό - Τα στραβά τα έβλεπα»

Ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος με βίντεο που ανέβασε στα στα social media. έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague, ενώ στάθηκε και στα δικά του λάθη στη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ρε, ρε, μου έχετε μπλοκάρει το Instagram, θέλω να δω κάποια άλλα πράγματα και δεν μπορώ. Τι θα γίνει, θα μου στείλει όλη η Ελλάδα, όσοι υπάρχετε Ολυμπιακοί; Εντάξει, το καταλαβαίνω, όσο ασχολούμαι εγώ, τα βήματα του Σπανούλη και αυτό έχετε να επιδείξετε. Οκ, εντάξει, μπορώ να δω κάποια άλλα πράγματα που θέλω;

Επτά ευρωπαϊκά έχουμε πάρει, εσείς πήρατε το τέταρτό σας. Εγώ θα σας συγχαρώ γιατί μέσα σε όλα παίζουν και αθλητές. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Και όχι, δεν δέχομαι αυτά που μου στέλνετε. Ότι δεν φταίω, ότι έκανα ό,τι μπορούσα, αντικατέστησα τους παίκτες, τα πάντα. Αυτό ήταν σε χρηματικό. ΟΚ. Μπήκαν κάποια χρήματα παραπάνω. Τα στραβά τα έβλεπα. Τα έβλεπα και το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος. Δεν θα ξαναγίνει».

