Ηράκλειο: Βαρύ το πλήγμα στην αμπελουργία – Σε απόγνωση οι παραγωγοί μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση

Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες στην ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου, μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το περασμένο Σάββατο την περιοχή, αφήνοντας πίσω του εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, η ξαφνική και πρωτοφανής σε ένταση χαλαζόπτωση «βομβάρδισε» χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, εκμηδενίζοντας τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς.





«Άνοιξαν οι ουρανοί» στην ενδοχώρα



Τα ακραία φαινόμενα εκδηλώθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, συνοδευόμενα από τεράστιους όγκους νερού που άγγιξαν τα 60 με 70 χιλιοστά βροχής. Στο επίκεντρο της θεομηνίας βρέθηκαν παραγωγικές περιοχές του δήμου Ηρακλείου, με τον Προφήτη Ηλία, τις Δαφνές, το Κυπαρίσσι και το Βενεράτο να δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα.





Χτυπήθηκε η «καρδιά» της αμπελουργίας



Το μέγεθος της ζημιάς στις αμπελοκαλλιέργειες χαρακτηρίζεται από τους ίδιους τους παραγωγούς ως μη αναστρέψιμο. Το χαλάζι «ξήλωσε» κυριολεκτικά τα φύλλα και κατέστρεψε τους νεαρούς βλαστούς και τα σταφύλια.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς το πλήγμα στο φυτικό κεφάλαιο είναι τόσο βαθύ που αναμένεται να υποθηκεύσει και την παραγωγή της επόμενης χρονιάς.



Παράλληλα, σοβαρά χτυπήματα δέχτηκαν και τα ελαιόδεντρα της περιοχής, σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για την καρπόδεση, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για το μέλλον της φετινής ελαιοπαραγωγής.

Αγώνας δρόμου για τις αποζημιώσεις



Η κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων ήταν άμεση. Κλιμάκια του ΕΛΓΑ αναμένεται να βρεθούν άμεσα στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν τις πρώτες αυτοψίες και να αποτιμήσουν το μέγεθος της καταστροφής.

Οι τοπικοί φορείς και οι αγροτικοί σύλλογοι ζητούν την επίσπευση των διαδικασιών, ώστε οι πληγέντες παραγωγοί να αποζημιωθούν δίκαια και γρήγορα, καθώς πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν πλέον ζήτημα βιοπορισμού.



Οι κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ ανοίγουν τις επόμενες ώρες τις διαδικασίες για την υποβολή των δηλώσεων ζημιάς από τους αγρότες.



Παράλληλα από αύριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι αυτοψίες από κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των ζημιών και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης.

