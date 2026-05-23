Σφοδρή κακοκαιρία στο Ηράκλειο: Χαλάζι και πλημμύρες απειλούν καλλιέργειες και οικισμούς

Έντονος ο προβληματισμός που επικρατεί στην Π.Ε του Ηρακλείου από τις έντονες βροχοπτώσεις που συνοδεύτηκαν και από χαλάζι, πλήττοντας τον αγροτικό τομέα και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες συνθήκες στο οδικό δίκτυο.

Η ξαφνική αλλαγή του καιρού στα τέλη Μαΐου έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και αναβρασμό στους τοπικούς αγρότες και παραγωγούς, οι οποίοι παρακολουθούν με αγωνία την κατάσταση, φοβούμενοι πιθανές σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειές τους.

Ωστόσο οι πρώτες εικόνες της καταστροφής έρχονται από τις Δαφνές όπου το χαλάζι που έπεσε προκάλεσε σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες. Στα αμπέλια έχουν κοπεί ακόμη και τα κοτσάνια από τη σφοδρότητα της χαλαζόπτωσης ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχει σπάσει ο καρπός.

Στο μεταξύ, και στη Μεσαρά οι παράγωγοι βρίσκονται σε ''ανάμενα κάρβουνα'' υπό τον φόβο εκτεταμένων ζημιών, ιδιαίτερα στις περιοχές Βαγιωνιά και Απεσωκάρι.

Την ίδια ώρα και ο Τσούτσουρας επλήγη για ακόμη μια φορά από έντονη βροχόπτωση, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε ορμητικά ποτάμια λάσπης και οι κάτοικοι να βρίσκονται σε απόγνωση. Η ξαφνική καταιγίδα προκάλεσε άμεση ροή μεγάλων όγκων νερού προς το παραλιακό μέτωπο, με την τοπική κοινωνία να αντιδρά, αναδεικνύοντας σοβαρά, διαχρονικά προβλήματα.

