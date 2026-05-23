Κρήτη: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο - Νεκρός ένας άνδρας σε τροχαίο

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Κρήτης σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι.

Το νέο θανατηφόρο τροχαίο καταγράφηκε λίγο έξω από την Ιεράπετρα, κοντά στο Μύρτος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ekriti.gr κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα, 71 ετών.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, ωστόσο εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η Αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Ένοχος ο πατέρας για την κακοποίηση του γιου με αυτισμό - Η ποινή

Ηράκλειο: Η νύχτα τρόμου για 22χρονη και η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ - Συνελήφθη ο πρώην σύντροφός

Κρήτη: Σε χωράφι βρέθηκαν τα αδέλφια της 3χρονης - Μια μεγάλη αγκαλιά στο νοσοκομείο