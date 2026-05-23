Συνεχίζονται σε Λ. Δημοκρατίας, Μηνά Γεωργιάδη και Αλεξανδρείας οι εργασίες της ΔΕΥΑΗ

Συνεχίζονται από την Δευτέρα 25 Μαΐου, σε τμήμα καθόδου της Λ. Δημοκρατίας, οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου.

Οι εργασίες του έργου, το οποίο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών, θα διαρκέσουν από την Δευτέρα 25 έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ, εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο ρεύμα καθόδου της Λ. Δημοκρατίας από την συμβολή της με την οδό Λ. Αντιστάσεως (αερογέφυρα) έως και την οδό Καλαμά. Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα γίνεται παράλληλα με την εκτέλεση εργασιών. Η κίνηση στο ρεύμα της ανόδου θα διεξάγεται κανονικά.

Επίσης εργασίες για την αντικατάσταση δικτύων, από 25/5 και για περίπου μία εβδομάδα, θα εκτελούνται στην οδό Μηνά Γεωργιάδη, από τη συμβολή της οδού Αλεξανδρείας έως την Λ. Κνωσσού, όπου ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός. Εργασίες θα εκτελούνται και στην οδό Αλεξανδρείας από την συμβολή της με την οδό Μηνά Γεωργιάδη έως την οδό Σήφακα, όπου επίσης ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός.

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες. Περισσότερες πληροφορίες για τη διανομή του νερού δίνονται καθημερινά από το 2810339050 (αστική χρέωση) και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

