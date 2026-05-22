Σύσκεψη για την ασφάλεια και τη διαχείριση των φαραγγιών της Ν. Κρήτης

Σύσκεψη για την «Διαχείριση κινδύνων στα Φαράγγια της Νότιας Κρήτης» πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, ξενοδοχείο Ατλαντίς, με την συμμετοχή χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, Δημάρχων, αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν ο Δρ. Ευθύμιος Λέκκας, Ομότιμος Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Δρ. Ευθύμιος Λέκκας, οι Αντιπεριφερειάρχες Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, Χανίων Νίκος Καλογερής, Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, δήμαρχοι και εκπρόσωποι Δημάρχων, ο διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) Κώστας Τριάντης, στελέχη υπηρεσιών.

Στην συνάντηση εξετάστηκαν μεταξύ άλλων τα παρακάτω θέματα:

Προγραμματισμός Δράσεων σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Συζήτηση για τις παρεμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος.

Διαχείριση και ασφάλεια επισκεπτών.

Όπως ανέφερε ο κ. Λέκκας συζητήθηκαν ακόμα θέματα λειτουργίας των φαραγγιών και αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, την Περιφέρεια Κρήτης, τον ΟΑΣΠ και τους Δήμους, ώστε να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και εκτίμηση-αντιμετώπιση κινδύνων στα συγκεκριμένα φαράγγια.

