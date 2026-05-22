Κρήτη: Τέσσερις συλλήψεις σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά (εικόνες)

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Ρεθύμνου και του Μυλοποτάμου οδήγησε στη σύλληψη τριών Ελλήνων και ενός αλλοδαπού, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις άνδρες ηλικίας 34, 23 και 25 ετών, καθώς και ένας ακόμη 25χρονος αλλοδαπός, εντοπίστηκαν τη στιγμή που παραλάμβαναν αντικείμενο το οποίο είχε τοποθετήσει σε υπαίθριο χώρο (καβάτζα) ένας 25χρονος Έλληνας. Όλοι ακινητοποιήθηκαν επί τόπου.

(Από τα ευρήματα των αστυνομικών)

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 56 γραμμάρια κοκαΐνης, μικροποσότητα κάνναβης, 220 ευρώ σε μετρητά και τρία κινητά τηλέφωνα.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων αλλά και του 25χρονου ημεδαπού, με τη συνδρομή ενισχυτικών αστυνομικών δυνάμεων. Εκεί εντοπίστηκαν επιπλέον 8,1 γραμμάρια κάνναβης, χρηματικό ποσό 10.150 ευρώ, τρία ακόμη κινητά τηλέφωνα, καθώς και σπρέι πιπεριού.

Οι αρχές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση παράνομων δραστηριοτήτων.

Και οι τέσσερις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν στην Ανακρίτρια Ρεθύμνου το πρωί της ερχόμενης Τρίτης.

