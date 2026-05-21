Δήμος Ηρακλείου: Ασπίδα κοινωνικής προστασίας στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας

Ασπίδα κοινωνικής προστασίας στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας επιχειρεί να διαμορφώσει ο Δήμος Ηρακλείου μέσα από σχετικό πρόγραμμα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κρήτης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ο Δήμος Ηρακλείου έχει διασφαλίσει ένα ποσό της τάξεως του 1.395.600,00 ευρώ, με σκοπό να διαμορφώσει ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο τοπικών δράσεων για την προστασία των παιδιών και την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στο Δήμο Ηρακλείου».

Το σχέδιο αυτό θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης, με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο και Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου.



Μέσα από τη συνεργασία αυτών των φορέων θα επιχειρηθεί μέσα από επικαιροποιημένα νέα εργαλεία έγκαιρης ανίχνευσης και διάγνωσης κοινωνικών αναγκών καθώς και παρέμβασης στην οικογένεια, να βοηθηθούν παιδιά που έχουν ανάγκη.

Επίσης με τη συμμετοχή του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης θα γίνει προσπάθεια για την αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων για τη στήριξη των παιδιών με σκοπό την βιωσιμότητά τους σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτου προγράμματος θα γίνει προσπάθεια διαμόρφωσης μηχανισμού συστηματικής αξιολόγησης της παρέμβασης, προκειμένου να γίνεται τακτική αποτίμηση της πορείας υλοποίησης των παρεμβάσεων.





Στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να προχωρήσει η δημιουργία δικτύου τοπικών φορέων για την παιδική προστασία και η αξιοποίηση voucher αξίας 2.000 ευρώ ανά παιδί, για την διασφάλιση της πολύπλευρης υποστήριξης των ανηλίκων ωφελούμενων του προγράμματος.

Για την υλοποίηση του προγράμματος ο Δήμος Ηρακλείου θα προσλάβει προσωπικό δέκα ατόμων και συγκεκριμένα 4 κοινωνικών λειτουργών 4 ψυχολόγων 1 Κοινωνιολόγου και 1 διοικητικού υπαλλήλου που θα εργαστούν στην ανάπτυξη μηχανισμών έγκαιρης ανίχνευσης ευάλωτων παιδιών,



και στην κατάρτιση εξατομικευμένου σχεδίου κοινωνικής ένταξης για κάθε ανήλικο και στην παρέμβαση που θα πρέπει να γίνει στις οικογένειες των ανηλίκων παιδιών.

