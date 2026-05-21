Akylas: "Μετά τον τελικό η μαμά μου προσπαθούσε να με παρηγορήσει"

Ο Ακύλας εκπροσώπησε τη χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «Ferto» και κατέκτησε τη 10η θέση. Ο τραγουδιστής βρέθηκε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και αναφέρθηκε στην απογοήτευση που ένιωσε αλλά και στον τρόπο που οι γονείς του στάθηκαν δίπλα του.

«Η μαμά μου ήταν μέσα στο στάδιο την βραδιά του τελικού, όπου γινόταν πανικός και… έχανε η μάνα το παιδί κυριολεκτικά! Οπότε είχαμε πει πως θα τα πούμε μετά στο ξενοδοχείο όλοι μαζί. Αφού γύρισα στο ξενοδοχείο, λοιπόν, ήταν πολύ συγκινημένη» ανέφερε αρχικά ο Akylas.

Και πρόσθεσε, «Μου έλεγε “μπράβο” και προσπαθούσε να με παρηγορήσει, ας πούμε, γιατί ήμουν πολύ χαρούμενος που το έζησα όλο αυτό αλλά είχε χαθεί λίγο η λάμψη από τα μάτια μου. Οπότε με έπιανε η μάνα μου και μου έλεγε “ήταν τέλειο αυτό που έκανες, μπράβο” και ήταν πολύ όμορφο».

«Και ο μπαμπάς μου δηλαδή, με τον οποίο μιλούσαμε στο τηλέφωνο, μου έλεγε “πας καλά; Είσαι στην Eurovision, ξέρεις τι πράγματα έχεις κάνει; Γιατί να στενοχωριέσαι;”. Είναι πολύ σημαντικό που έχω και τους γονείς μου δίπλα μου σε όλο αυτό και πραγματικά ελπίζω όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε όπως είναι…

Ακόμη και αν δεν τα καταλαβαίνουν πλήρως, στην αρχή, να κάνουν την προσπάθεια να τα καταλάβουν στην πορεία».

