18χρονος μαθητής ειδικού σχολείου από την Ηλεία νοσεί με μηνιγγίτιδα -«Το παιδί είναι στη ΜΕΘ»

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι οικογένειας ενός 18χρονου μαθητή ειδικού σχολείου από την Ηλεία, καθώς οι γιατροί διέγνωσαν επίσημα ότι ο νεαρός νοσεί από μηνιγγίτιδα.

Ο μαθητής νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή, ενώ συγγενείς και φίλοι ζουν ώρες αγωνίας περιμένοντας νεότερα από τους θεράποντες ιατρούς.

«Οι γιατροί έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, το παιδί είναι στη ΜΕΘ. Η κατάστασή του είναι βαριά αλλά σταθερή», δήλωσε ο θείος του 18χρονου, περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η οικογένεια.

Ο μαθητής είχε ταξιδέψει στο Λουτράκι, όπου συμμετείχε στους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics «Λουτράκι 2026», οι οποίοι ολοκληρώθηκαν πρόσφατα (διεξήχθησαν από τις 8 έως τις 13 Μαΐου 2026) με τη συμμετοχή περισσότερων από 450 αθλητών από ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το πρόβλημα υγείας εκδηλώθηκε αμέσως μόλις το παιδί επέστρεψε από τη διοργάνωση.Όπως αναφέρει ο συγγενής του, ο 18χρονος γύρισε στο σπίτι του έχοντας έντονο πονοκέφαλο, ο οποίος μέσα στις επόμενες ώρες επιδεινώθηκε ραγδαία, οδηγώντας στην εσπευσμένη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στη διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο.

Η οικογένεια του 18χρονου στο χωριό έχει ήδη λάβει την προβλεπόμενη χημειοπροφύλαξη, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των γιατρών. Ωστόσο, ο θείος του νοσούντος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους εκατοντάδες συνδημότες και συναθλητές του που βρέθηκαν στο ίδιο περιβάλλον:

«Το παιδί προφανώς είχε έρθει σε επαφή με πολλά άλλα παιδιά κατά τη διάρκεια των αγώνων. Υπάρχει μεγάλος φόβος για την υγεία και των υπόλοιπων παιδιών που συμμετείχαν. Απαιτείται να γίνει άμεσα ιχνηλάτηση από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για να προστατευτούν και άλλοι άνθρωποι που ίσως κινδυνεύουν».

Μετά την επιβεβαίωση της διάγνωσης και τη σύνδεση του κρούσματος με τη μαζική αθλητική διοργάνωση στο Λουτράκι, το ζήτημα περνά πλέον στα χέρια του ΕΟΔΥ και των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να ξεκινήσει ο εντοπισμός και η ενημέρωση των στενών επαφών του 18χρονου, με σκοπό την αποτροπή περαιτέρω διασποράς της νόσου.

