ΠΕΜ.21 Μαΐ 2026 17:00
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Τους έπιασαν με την κοκαΐνη στο αυτοκίνητο
συλληψη
clock 15:45 | 21/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα Χανιά.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 19.05.2026 αστυνομικοί εντόπισαν  Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά  στο οποίο επέβαιναν 19χρονος και 20χρονος και το ακινητοποίησαν.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4,04 γραμμάρια κοκαΐνης

Ζυγαριά

Χρηματικό ποσό 4.135 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητας

-3- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά

Διαβάστε επίσης:

Τουριστικοί φορείς για έργα στον ΒΟΑΚ: Προειδοποιούν για ζημιές και κινητοποιήσεις

Τηλεδιάσκεψη για τη δομή μεταναστών στις Μαλάδες – Επιμένει το υπουργείο, αντιδρά η τοπική κοινωνία

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κοκαίνη Ναρκωτικα Σύλληψη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis