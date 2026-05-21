Κρήτη: Τους έπιασαν με την κοκαΐνη στο αυτοκίνητο

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα Χανιά.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 19.05.2026 αστυνομικοί εντόπισαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στο οποίο επέβαιναν 19χρονος και 20χρονος και το ακινητοποίησαν.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4,04 γραμμάρια κοκαΐνης

Ζυγαριά

Χρηματικό ποσό 4.135 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητας

-3- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά

