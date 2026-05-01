Άγιος Έρωτας: Η αποκάλυψη της σχέσης της Χλόης και του Νικόλαου πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις

Τι θα δούμε απόψε στον Άγιο Έρωτα;

Επεισόδιο 115ο: Η αποκάλυψη της σχέσης της Χλόης και του Νικόλαου πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο Παύλος είναι έξω φρενών και η Χλόη φοβάται πως ο Νικόλαος κινδυνεύει. Ο Πέτρος ζητάει εξηγήσεις από τη Χλόη και η Θάλεια τσακώνεται έντονα μαζί της. Ο Αργύρης, ενώ προσπαθεί να έρθει πιο κοντά με τη Δώρα, καταλήγει να τη θυμώσει. Ο Χάρης ζητάει από τον Αντρέα να συναντηθούν. Εν τω μεταξύ, ο Ηλίας πείθει τη Σοφία να κάνει ύπνωση και αυτό που βλέπει, την ταράζει πολύ. Η συνάντηση Άννας και Ελένης προκαλεί υποψίες στον Κυριάκο για τη σχέση της Ελένης με τον Περικλή. Νικηφόρος, Κυριάκος και Νικόλαος αποφασίζουν να ερευνήσουν την εξαφάνιση της Σταματοπούλου, ενώ ο Παύλος καταγγέλλει στη Χωροφυλακή τον Νικόλαο, ως υπεύθυνο της απαγωγής της Κικής.

