Η Χριστίνα Μπόμπα για τον πόλεμο που δέχτηκε και τα χρήματα που βγάζει από το Instagram

Η Χριστίνα Μπόμπα, στο διαδικτυακό κανάλι του Konilo στο YouTube, αναφέρθηκε εκτενώς στις συνθήκες που επικρατούσαν στην εγχώρια αγορά των social media όταν έκανε τα πρώτα της βήματα. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψή της για τα στερεότυπα που συνοδεύουν το επάγγελμα του influencer.

«Όταν ξεκίνησα το Instagram δεν ήταν τόσο mainstream όσο σήμερα. Είχα πει σε συνέντευξή μου “είμαι content creator” και είχε γίνει χαμός. Έβλεπα πάρα πολύ influencers του εξωτερικού και μου άρεσε. Το έλεγε η καρδούλα μου, δηλαδή το έκανα με κέφι. Ταξίδευα, μοιραζόμουν πράγματα, σκεφτόμουν πώς θα δημιουργήσω πιο ωραίες εικόνες, πιο ωραία βίντεο. Έφαγα αυτόν τον πόλεμο, επειδή ήμουν απ’ τις πρώτες, του “και καλά, τι κάνει;”, “ποια είναι αυτή;”, “τι είναι content creator;”. Πέρασα από φάσεις που αυτό με μίκρυνε, σταματούσα να μοιράζομαι πάρα πολλά ή τα πέρναγα από πάρα πολλά φίλτρα, τότε που είπα ότι ήμουν content creator και έπεσαν όλοι να με φάνε. Αλλά κάποια στιγμή ευτυχώς το ξεπέρασα όλο αυτό το κομμάτι του κόσμου και συνέχισα να κάνω αυτά που μ’ αρέσουν να κάνω», είπε χαρακτηριστικά.

«Άρχισα μετά να βγάζω περισσότερα χρήματα. Γιατί τα social είναι όπως η τηλεόραση, είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την επικοινωνία και είναι πιο επικερδές σε σχέση με το να είσαι σε μια δουλειά 9 με 5, ας πούμε. Οπότε ναι, άρχισα να ανεξαρτητοποιούμαι θα πω. Να ορίζω το πρόγραμμά μου, να ορίζω τις συμφωνίες μου, το εισόδημά μου. Άρχισα να είμαι λίγο κυρία του εαυτού μου, σε σχέση με το κομμάτι της εργασίας».

«Το να έλεγε ένας influencer ότι δουλεύει πολύ, ήταν κατακριτέο. Και για μένα, θα πω την αλήθεια ότι ήταν πολύ ευχάριστο! Και είναι. Ό,τι κάνω από τότε κι έπειτα μου είναι πολύ ευχάριστο. Και πριν το 9 με 5 μου ήτανε πολύ ευχάριστο. Γενικά, όταν κάνεις πράγματα που αγαπάς – και αυτό ήταν που εμένα με τροφοδοτούσε και με τροφοδοτεί πάντα, δεν φοβάμαι να αλλάξω. Δηλαδή δεν μ’ άρεσε η έρευνα; Έφυγα», κατέληξε.

