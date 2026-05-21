ΠΕΜ.21 Μαΐ 2026 11:19
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Τσιτσιπάς: Ξέσπασε ξανά κατά του πατέρα του - «Πού, γ@@@ το σπίτι σου» (ΒΊΝΤΕΟ)
Τσιτσιπας
clock 11:07 | 21/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα ακόμη περιστατικό άσχημης συμπεριφοράς του Στέφανου Τσιτσιπά προς τον πατέρα του, Απόστολο καταγράφηκε από κάμερα.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Λέρνερ Τιέν στη Γενεύη και ξέσπασε κατά του πατέρα του.

Ο Τσιτσιπάς δεν έβρισκε κάτι στην τσάντα του με αποτέλεσμα να τα βάλει με τον πατέρα του καθώς γύρισε προς αυτόν και του είπε αρκετές φορές «πού, γ@@@ το σπίτι σου».

Δείτε το βίντεο που κατέγραψε το ξέσπασμα του Στέφανου Τσιτσιπά κατά του πατέρα του:

@ncktv_1 #tsitsipas #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - ncktv

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τένις: Εκτός προημιτελικών στη Γενεύη ο Τσιτσιπάς

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Στέφανος Τσιτσιπάς
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis