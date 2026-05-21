Τσιτσιπάς: Ξέσπασε ξανά κατά του πατέρα του - «Πού, γ@@@ το σπίτι σου» (ΒΊΝΤΕΟ)

Ένα ακόμη περιστατικό άσχημης συμπεριφοράς του Στέφανου Τσιτσιπά προς τον πατέρα του, Απόστολο καταγράφηκε από κάμερα.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Λέρνερ Τιέν στη Γενεύη και ξέσπασε κατά του πατέρα του.

Ο Τσιτσιπάς δεν έβρισκε κάτι στην τσάντα του με αποτέλεσμα να τα βάλει με τον πατέρα του καθώς γύρισε προς αυτόν και του είπε αρκετές φορές «πού, γ@@@ το σπίτι σου».

Δείτε το βίντεο που κατέγραψε το ξέσπασμα του Στέφανου Τσιτσιπά κατά του πατέρα του:

