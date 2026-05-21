Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε τρεις νομούς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, με ταυτόχρονες έρευνες σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο.

Στην επιχείρηση συμμετέχει μεγάλος αριθμός αστυνομικών από διαφορετικές υπηρεσίες, οι οποίοι «χτενίζουν» σπίτια και ποιμνιοστάσια, στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με την υπόθεση να αφορά – σύμφωνα με πληροφορίες – συγκεκριμένες οικογενειακές ομάδες.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στο μικροσκόπιο βρίσκεται δίκτυο στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται μέλη τεσσάρων οικογενειών, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 20 κατ’ οίκον έρευνες.

Η υπόθεση φαίνεται να «ξεκλειδώνει» έπειτα από πολύμηνη έρευνα για διακίνηση κοκαΐνης στο νησί, με κρίσιμα στοιχεία να προκύπτουν και από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις στο πλαίσιο παράλληλης διερεύνησης υποθέσεων που σχετίζονται με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

