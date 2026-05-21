Ποιά ηλεκτρική συσκευή δεν αφήνουμε στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

Οι υψηλοί λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος ωθούν πολλούς καταναλωτές να αναζητούν έξυπνους τρόπους για να περιορίσουν τη σπατάλη. Ένας ειδικός στον τομέα της ενέργειας επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη κρυφή αιτία υψηλών λογαριασμών μπορεί να κρύβεται στη συσκευή που χρησιμοποιούμε καθημερινά, αλλά συχνά αγνοούμε: τον φούρνο μικροκυμάτων.

Ο φούρνος μικροκυμάτων ως βασικός ένοχος της σπατάλης ενέργειας



Ενώ οι περισσότεροι καταναλωτές εστιάζουν στην εξοικονόμηση ενέργειας από μεγάλες συσκευές όπως ο κλιματισμός ή η θέρμανση, ο Corey Gilgan, ιδιοκτήτης εταιρείας ενέργειας, τονίζει πως ο φούρνος μικροκυμάτων συχνά καταναλώνει σημαντική ενέργεια ακόμα και όταν δεν λειτουργεί. Αυτό οφείλεται στην συνεχή τροφοδοσία των εσωτερικών κυκλωμάτων και στην μόνιμα αναμμένη ψηφιακή οθόνη, φαινόμενο γνωστό ως «φάντασμα φορτίου» ή «ενέργεια βαμπίρ».

Πώς συσσωρεύεται η «ενέργεια βαμπίρ» και πώς επηρεάζει τον λογαριασμό σας



Αν και η κατανάλωση ενέργειας ενός φούρνου μικροκυμάτων σε κατάσταση αναμονής είναι σχετικά μικρή — περίπου 4 βατ ανά ώρα — αυτό μεταφράζεται σε περίπου 35 κιλοβατώρες ετησίως. Το ποσό αυτό μπορεί να φαντάζει ασήμαντο, όμως όταν προστεθούν οι υπόλοιπες συσκευές σε κατάσταση αναμονής, όπως καφετιέρες, τηλεοράσεις, φορτιστές και εκτυπωτές, η συνολική σπατάλη μπορεί να φτάσει έως και το10% του μηνιαίου λογαριασμού ηλεκτρικούρεύματος.

Απλές και πρακτικές λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας



Αποσυνδέστε τις συσκευές: Αποσυνδέετε τον φούρνο μικροκυμάτων και άλλες μικρές συσκευές από την πρίζα όταν δεν τις χρησιμοποιείτε, ιδανικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Χρησιμοποιήστε έξυπνα πολύπριζα: Αυτά τα πολύπριζα διακόπτουν αυτόματα την παροχή ρεύματος σε συσκευές που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, μειώνοντας τη σπατάλη.



Εφαρμόστε έξυπνες πρίζες: Με προγραμματισμό, οι έξυπνες πρίζες απενεργοποιούν τις συσκευές σε συγκεκριμένες ώρες, όπως κατά τη διάρκεια της νύχτας ή όταν λείπετε από το σπίτι.



Η αναγνώριση και αντιμετώπιση της «ενέργειας βαμπίρ» αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας στο νοικοκυριό. Με απλές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες και τη χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης, μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα την κατανάλωση και να προστατεύσουμε τον προϋπολογισμό μας.

