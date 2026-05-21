NASA: Ετοιμάζει βάση στη Σελήνη με μόνιμη ανθρώπινη παρουσία

Η NASA ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα πραγματοποιήσει μια νέα συνέντευξη Τύπου όπου θα αποκαλύψει τα σχέδιά της για την πρόοδο του “Moon Base”. Η εταιρία θέλει να έχει μια μόνιμη βάση στο νότιο πόλη της Σελήνης στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis.



Η ιδέα του Moon Base είναι να γίνει η Σελήνη το σπίτι των αστροναυτών και η αρχή για μελλοντικές αποστολές προς τον Άρη. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στη ζωντανή μετάδοση στις 26 Μαΐου, και ο κόσμος θα μπορεί να παρακολουθήσει ζωντανά τη συνέντευξη Τύπου μέσα από το YouTube ή το επίσημο site της NASA.

Η NASA θα μιλήσει για την πορεία του νέου αυτού εγχειρήματος, η οποία έχει ως στόχο την εγκατάσταση στην Σελήνη με συνεχή ανθρώπινη παρουσία. Η NASA δηλώνει ότι θέλει να στείλει ολοένα και περισσότερους αστροναύτες σε πιο απαιτητικές αποστολές προκειμένου να εξερευνηθεί το μεγαλύτερο μέρος της Σελήνης.

Μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα και ένα concept art (εικόνα) για το πως θα μπορούσε να μοιάζει η βάση στη Σελήνη:

Μέσω του προγράμματος Artemis, η NASA θέλει να δημιουργήσει: Βάσεις όπου οι αστροναύτες θα μπορούν να μένουν για εβδομάδες ή μήνες, εργαστήρια για επιστημονική έρευνα, συστήματα παραγωγής ενέργειας και οξυγόνου, υποδομές για μελλοντικά ταξίδια προς τον Άρη.

We're building a Moon Base!



@NASAMoonBase will serve as a habitat where astronauts live and work during long-term science missions.







Join us at 2pm ET on Tuesday, May 26, for a live news event where we’ll share updates on our lunar exploration plans: https://t.co/IJXA7xYwju pic.twitter.com/jAnkXDg3NY — NASA (@NASA) May 20, 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νότια Κορέα: Σχεδόν 5 εκατ. πολίτες πληρώνουν ήδη με ... το πρόσωπο