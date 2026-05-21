ΠΕΜ.21 Μαΐ 2026 14:20
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
NASA: Ετοιμάζει βάση στη Σελήνη με μόνιμη ανθρώπινη παρουσία
ΣΕΛΗΝΗ
clock 12:22 | 21/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η NASA ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα πραγματοποιήσει μια νέα συνέντευξη Τύπου όπου θα αποκαλύψει τα σχέδιά της για την πρόοδο του “Moon Base”. Η εταιρία θέλει να έχει μια μόνιμη βάση στο νότιο πόλη της Σελήνης στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis.

Η ιδέα του Moon Base είναι να γίνει η Σελήνη το σπίτι των αστροναυτών και η αρχή για μελλοντικές αποστολές προς τον Άρη. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στη ζωντανή μετάδοση στις 26 Μαΐου, και ο κόσμος θα μπορεί να παρακολουθήσει ζωντανά τη συνέντευξη Τύπου μέσα από το YouTube ή το επίσημο site της NASA.

Η NASA θα μιλήσει για την πορεία του νέου αυτού εγχειρήματος, η οποία έχει ως στόχο την εγκατάσταση στην Σελήνη με συνεχή ανθρώπινη παρουσία. Η NASA δηλώνει ότι θέλει να στείλει ολοένα και περισσότερους αστροναύτες σε πιο απαιτητικές αποστολές προκειμένου να εξερευνηθεί το μεγαλύτερο μέρος της Σελήνης.

Μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα και ένα concept art (εικόνα) για το πως θα μπορούσε να μοιάζει η βάση στη Σελήνη:

Μέσω του προγράμματος Artemis, η NASA θέλει να δημιουργήσει: Βάσεις όπου οι αστροναύτες θα μπορούν να μένουν για εβδομάδες ή μήνες, εργαστήρια για επιστημονική έρευνα, συστήματα παραγωγής ενέργειας και οξυγόνου, υποδομές για μελλοντικά ταξίδια προς τον Άρη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νότια Κορέα: Σχεδόν 5 εκατ. πολίτες πληρώνουν ήδη με ... το πρόσωπο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Nasa Σελήνη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis