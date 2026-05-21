ΠΕΜ.21 Μαΐ 2026 14:19
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γιατρός καταγράφηκε σε βίντεο να ζητάει «φακελάκι»: Την απομάκρυνση του ζήτησε ο Γεωργιάδης
ΓΙΑΤΡΟΣ
clock 12:41 | 21/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων της Αττικής φέρεται να ζήτησε «φακελάκι», από μία ασθενή η οποία, όμως τον κατέγραψε σε βίντεο.

Ο γιατρός έχει καταγραφεί να ζητά από τη γυναίκα 100-150 ευρώ. Το βίντεο αυτό αναρτήθηκε στα social media και έφτασε και στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κ. Γεωργιάδης διέταξε τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Από την 1η Υγειονομική Περιφέρεια έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση και ο γιατρός έχει ήδη απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του.

Το περιστατικό έκανε γνωστό ο υπουργός Υγείας με ανάρτηση του στο Χ: «Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιατρός φακελακι γιατρων Άδωνις Γεωργιάδης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis