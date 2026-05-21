Τουριστικοί φορείς για έργα στον ΒΟΑΚ: Προειδοποιούν για ζημιές και κινητοποιήσεις

Την έντονη ανησυχία και αντίδρασή τους για την εξέλιξη των έργων στον ΒΟΑΚ εκφράζουν συνολικά τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης, με κοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς τους αρμόδιους υπουργούς, τον περιφερειάρχη Κρήτης και τον πρωθυπουργό.

Οι φορείς θέτουν ζήτημα ομαλής λειτουργίας του οδικού άξονα κατά την περίοδο των εργασιών, κάνοντας λόγο για αυθαίρετες και χωρίς επαρκή προειδοποίηση διακοπές κυκλοφορίας, συχνά σε ώρες αιχμής. Όπως επισημαίνουν, οι πρακτικές αυτές έχουν ήδη οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις, απώλειες πτήσεων και εκδρομών, αλλά και σε οικονομικές επιβαρύνσεις για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και την εστίαση.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι ο ΒΟΑΚ αποτελεί κρίσιμο έργο υποδομής για την Κρήτη, ωστόσο η υλοποίησή του δεν μπορεί – όπως αναφέρουν – να γίνεται εις βάρος της τουριστικής εικόνας του νησιού και της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών. Οι φορείς κάνουν λόγο για ελλιπή συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και ζητούν σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών, καθώς και ουσιαστική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η έγκαιρη ενημέρωση πριν από κάθε διακοπή κυκλοφορίας και ο προγραμματισμός των βαρέων εργασιών, όπως εκρήξεις και παρεμβάσεις που απαιτούν κλείσιμο δρόμου, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες και με τμηματική εφαρμογή, ώστε να περιορίζεται η ταλαιπωρία.

Οι τουριστικοί φορείς αναφέρουν ότι η σημερινή κατάσταση προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, μεγάλες καθυστερήσεις, δυσκολίες πρόσβασης σε επιχειρήσεις και συνολικά αρνητική εικόνα προς τους επισκέπτες του νησιού, σε μια περίοδο που η Κρήτη στηρίζεται καθοριστικά στον τουρισμό.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι η πρόοδος του έργου δεν μπορεί να συνδέεται με ανοχή σε πρακτικές που χαρακτηρίζουν ως πρόχειρες ή ανεπαρκώς οργανωμένες , ζητώντας αυστηρότερο έλεγχο και καλύτερο σχεδιασμό από την πλευρά της Πολιτείας και των αναδόχων.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση βελτίωση στον συντονισμό και στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, οι φορείς προειδοποιούν ότι θα διεκδικήσουν με κάθε νόμιμο μέσο αποζημιώσεις για τις ζημιές που υφίστανται, ενώ δεν αποκλείουν ακόμη και κινητοποιήσεις.

Την επιστολή συνυπογράφουν δεκάδες επαγγελματικές και τουριστικές οργανώσεις από όλη την Κρήτη, μεταξύ των οποίων ενώσεις ξενοδόχων, φορείς ενοικιαζόμενων καταλυμάτων, τουριστικά γραφεία, σύλλογοι εστίασης, επαγγελματικές ομοσπονδίες και σωματεία εργαζομένων στον τουρισμό, αναδεικνύοντας το εύρος της αντίδρασης στον κλάδο.

Η κοινή επιστολή διαμαρτυρίας των τουριστικών φορέων για την μεγάλη ταλαιπωρία στον ΒΟΑΚ

«Ένα εύλογο ερώτημα απασχολεί πλέον όλους τους φορείς, αλλά και συνολικά την κοινωνία της Κρήτης, από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του ΒΟΑΚ:

Επιθυμεί πραγματικά η Πολιτεία να συνεχίσει η Κρήτη να αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό τα επόμενα επτά ή και περισσότερα χρόνια;

Από την πρώτη στιγμή, κατά την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του ΒΟΑΚ στη Βουλή, ζητήσαμε ξεκάθαρα να μην παραδοθεί «εν λευκώ» ο υφιστάμενος οδικός άξονας στον κατασκευαστή.

Δυστυχώς, παρά τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν, αυτό δεν τηρείται. Ο δρόμος κλείνει αυθαίρετα, χωρίς έγκαιρη ενημέρωση και, τις περισσότερες φορές, σε ώρες αιχμής.

Το αποτέλεσμα είναι τουρίστες να χάνουν πτήσεις και εκδρομές, επαγγελματίες να υφίστανται σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις και επισκέπτες να ταλαιπωρούνται καθημερινά από πρακτικές που δεν συνάδουν με έναν διεθνή τουριστικό προορισμό.



Ως εδώ. Οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης δεν πρόκειται να ανεχθούν περαιτέρω αυτή την κατάσταση.

Ζητούμε:

Ουσιαστική συνεργασία και συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς.



Έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση πριν από κάθε διακοπή κυκλοφορίας.



Προγραμματισμό των βαρέων εργασιών, όπως τοποθετήσεις εκρηκτικών και παρεμβάσεις που απαιτούν κλείσιμο δρόμων, αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες και τμηματικά, ώστε να αποφεύγεται η πολύωρη ταλαιπωρία πολιτών και επισκεπτών.



Η ανάπτυξη του ΒΟΑΚ αποτελεί ένα αναγκαίο και κρίσιμο έργο για την Κρήτη, καθώς συνδέεται άμεσα με την οδική ασφάλεια, τη μετακίνηση των πολιτών και τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική του νησιού.

Ωστόσο, ένα τόσο σημαντικό έργο δεν μπορεί να υλοποιείται εις βάρος της τουριστικής εικόνας της Κρήτης, της τοπικής οικονομίας και της καθημερινότητας χιλιάδων κατοίκων και επαγγελματιών.



Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, η ανεπαρκής συνεργασία και η αυθαιρεσία που συχνά παρατηρείται από πλευράς κατασκευαστών δημιουργούν σοβαρά προβλήματα:

Κυκλοφοριακή επιβάρυνση



Μεγάλες καθυστερήσεις



Υποβάθμιση περιοχών



Δυσκολίες πρόσβασης σε επιχειρήσεις



Αρνητική εικόνα προς τους επισκέπτες



Η πρόοδος δεν μπορεί να σημαίνει ανοχή στην προχειρότητα.

Απαιτείται αυστηρός έλεγχος, σαφές χρονοδιάγραμμα, ουσιαστική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και σεβασμός προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες που καλούνται να ζήσουν και να εργαστούν μέσα στις συνθήκες των έργων.

Μόνο έτσι ο ΒΟΑΚ θα αποτελέσει πραγματικό έργο ανάπτυξης για την Κρήτη και όχι πηγή διαρκούς ταλαιπωρίας και υποβάθμισης.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς θα διεκδικήσουν με κάθε νόμιμο μέσο τις ζημιές που υφίστανται και, εφόσον χρειαστεί, θα προχωρήσουν και σε κινητοποιήσεις.

Την επιστολή διαμαρτυρίας προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, τον περιφερειάρχη αλλά και τον πρωθυπουργό συνυπογράφουν οι εξής τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης:

Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου,



Ένωση Ξενοδόχων Χανίων,



Ένωση Ξενοδόχων Ρεθύμνου,



Ένωση Ξενοδόχων Σητείας,



Ένωση Ξενοδόχων Ιεράπετρας,



Ένωση Ξενοδόχων Αγίου Νικολάου,



Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης,



Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων,



Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων



Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων και Δίκυκλων,



Σύλλογος Ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και δίκυκλων “ Ηνίοχος ”,



Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Νομού Χανίων “ ΑΠΤΕΡΑ ”,



Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Κρήτης,



Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων της Π.Ε. Ρεθύμνου,



Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης,



Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας.



Σύλλογος Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων & Δωματίων Σητείας(ΕΣΤΙΑ)



Σύλλογος Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων-Διαμερισμάτων Μακρύ Γιαλού.



Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Ιτάνου.



Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου



Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης



Σύλλογοι Εστίασης και Καταστημάτων Νομού Ηρακλείου



Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης



ΟΕΒΕΝΗ -Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηρακλείου



Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου



Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (ΕΡΜΗΣ)»

Διαβάστε επίσης:

Σχοινάς για Βορίζια: Να είναι το τελευταίο επεισόδιο στο πάρτι - Οι επιτήδειοι δεν θα πάρουν ευρώ

Κρήτη: Γενική συνέλευση κτηνοτρόφων για νέα ΚΑΠ και οικολογικά προγράμματα

Ηράκλειο: Το "απίστευτο παραμύθι" για να εξαπατήσουν 92χρονη γυναίκα...

Βενιζέλειο: Εκφράζει ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στην Παιδιατρική Κλινική