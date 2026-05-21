Ηράκλειο: Τον βρήκαν νεκρό οι αστυνομικοί μέσα στο σπίτι

Νεκρός εντοπίστηκε τις προηγούμενες ώρες ένας 68χρονος σε σπίτι στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, μετά από επέμβαση αστυνομικών στο σημείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του χαρακτηρίζεται αιφνίδιος ενώ δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.
