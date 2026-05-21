Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα 0-3: Η Άστον Βίλα πήρε το Γιουρόπα, χαμόγελα στον Ολυμπιακό-πανηγύρισε ευρωπαϊκό τίτλο μετά από 44 χρόνια

Η Άστον Βίλα ήταν εντυπωσιακή τη φετινή σεζόν τόσο στην Αγγλία (4η στην Premier League μία αγωνιστική πριν από το φινάλε) όσο και στην Ευρώπη όπου έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου (τελικό Europa League) και σήμερα έφτασε σε μία πολυπόθητη ευρωπαϊκή κορυφή που λαχταρούσε για τέσσερις δεκαετίες.

Απέναντι στην Φράιμπουργκ είχε τον τίτλο του φαβορί στον τελικό του Besiktas Park και όχι απλά τον επιβεβαίωσε αλλά φροντισε να κάνει επίδειξη δύναμης, διαλύοντας με 3-0 τους Γερμανούς με τα γκολ των Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς και κατακτώντας με μεγαλοπρέπεια το πρώτο Europa League στην ιστορία της.

Αυτό ήταν μάλιστα το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για τους βίλανς έπειτα από το 1982 που είχαν πάρει μέσα σε μερικούς μήνες Πρωταθλητριών και Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, με τον Ουνάι Έμερι από την πλευρά του να φτάνει τις πέντε κατακτήσεις Europa στην προπονητική καριέρα του, με τρίτη διαφορετική ομάδα.

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ: Ατουμπόλου, Κούμπλερ (73′ Μακενγκό), Γκίντερ (86′ Μπέστε), Λίνχαρτ (61′ Ρόζενφελντερ), Τρέου, Έγκεστεϊν, Χέφλερ (61′ Χέλερ), Μπέστε, Μανζάμπι, Γκρίφο (73′ Σκέρχαντ), Ματάνοβιτς

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Τόρες, Ντιν (81′ Μάατσεν), Λίντελεφ (66′ Ονάνα), Τίλεμανς, Μαγκίν, Ρότζερς, Μπουεντία (81′ Σάντσο), Γουότκινς

Ο αποψινός τελικός στο «Besiktas Park» της Κωνσταντινούπολης είχε παράλληλα και... ελληνικό ενδιαφέρον.

Και μάλιστα, με αίσιο τέλος για τους Πειραιώτες που ήθελαν σε πρώτη φάση νίκη και κατάκτηση του τροπαίου από την Άστον Βίλα (όπως κι έγινε), προκειμένου να συνεχίζουν να ελπίζουν ότι θα αποφύγουν ένα γύρο στους προκριματικούς του Champions League του καλοκαιριού.

Πλέον, το πρώτο βήμα έγινε και οι «ερυθρόλευκοι» για να ξεκινήσουν την προσπάθειά τους από τον Γ' και όχι τον Β' προκριματικό θα περιμένουν και δεύτερο... δώρο από τους «χωριάτες». Αυτό θα συμβεί εάν η ομάδα του Έμερι τερματίσει στην 4η θέση της Premier League, όπου και βρίσκεται μία αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Την τελευταία αγωνιστική (24/5) η Αστον Βίλα θ' αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Λίβερπουλ που είναι τρεις βαθμούς πίσω της - κι έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία - θα υποδεχθεί την Μπρέντφορντ.