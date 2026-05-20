ΤΕΤ.20 Μαΐ 2026 22:29
Οριστικό: Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο θα δώσει η Ελλάδα
clock 22:01 | 20/05/2026
Δύο φιλικές αναμετρήσεις θα δώσει η Εθνική ομάδα την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, προκειμένου να παραμείνει σε δράση και να δοκιμάσει πράγματα και πρόσωπα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει των επίσημων αγώνων στο Nations League.

Αρχικά, η «γαλανόλευκη» θα μονομαχήσει τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Strawberry Arena της Στοκχόλμης, ενώ τρεις μέρες αργότερα (07/06) θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο.

Θυμίζουμε πως ήταν ανοιχτό το σενάριο να ακυρωθεί το φιλικό με τη «σκουάντρα ατζούρα», αφού ο υπηρεσιακός τεχνικός Σίλβιο Μπαλντίνι είχε ανακοινώσει πως θα παρατάξει την ομάδα του μόνο με παίκτες της Κ21 και η επιθυμία τόσο της ΕΠΟ, όσο και του Γιοβάνοβιτς ήταν να δώσει η Εθνική δύο απαιτητικά φιλικά.

Παρόλα αυτά ο αγώνας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην Κρήτη. Τις τελευταίες ώρες υπήρξαν επαφές μεταξύ των δύο Ομοσπονδιών, με την Ιταλία να διαβεβαιώνει ότι δεν θα έρθει με την Κ21, αλλά με ένα ανανεωμένο σύνολο.

Τέλος, να σημειωθεί ότι τα τελευταία 24ωρα είχαν γίνει επαφές με το Καμερούν και το Ισραήλ ώστε να προγραμματιστεί φιλικό, ωστόσο, αφού εν τέλει θα πραγματοποιηθεί το ματς με την Ιταλία δεν προχώρησε κάτι με τις άλλες δύο χώρες.

