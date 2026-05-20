Τζομπανάκη: "Τους ανθρώπους δεν τους χωρίζουν οι ωκεανοί, αλλά η ανικανότητα να πιστέψουν στην αγάπη"

Η Μαρία Τζομπανάκημίλησε, σε συνέντευξή της, για τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, που ο ίδιος μένει στη Νέα Υόρκη αλλά και την απόσταση που τους χωρίζει.

Αρχικά ακολουθήσατε το σύζυγό σας στη Νέα Υόρκη. Τελευταία, ωστόσο, εσείς επιστρέψατε στην Ελλάδα κι εκείνος συνεχίζει να ζει στις ΗΠΑ. Πώς καταφέρνετε να μένετε ενωμένοι ενώ σας χωρίζει ένας ωκεανός;

Εκείνος έρχεται πιο κοντά, εφόσον -μπορεί να έχει ενδιάμεσο σταθμό εργασίας στην Ελβετία. Συνήθως τους ανθρώπους δεν τους χωρίζουν οι ωκεανοί, αλλά η ανικανότητα να πιστέψουν στην αγάπη, που όλα τα κατανοεί και τα αγκαλιάζει

Τι σημαίνει αγάπη για σας; Τι μορφή έχει;

Αν το αιώνιο είχε σώμα, θα ήταν το σώμα της αγάπης. Όταν τη νιώσεις, μένει παντοτινά εντός και γύρω σου για να τη δέχεσαι και να τη δίνεις.

Κι ο χρόνος που περνά; 'Έχετε καλή σχέση μαζί του;

Μακάρι να ζήσω πολύ ακόμα και να ζήσουν κι όσοι αγαπώ άλλο τόσο! Αυτό! Δεν τη χορταίνω τη ζωή. Θέλω να μάθω κι άλλα, να χαρώ κι άλλα, να δώσω κι άλλα. Αυτή την αξία έχει ο χρόνος.

